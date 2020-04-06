الأمم المتحدة: النظام السوري هاجم 3 منشآت صحية ومدرسة وملجأ أطفال

"جوتيريس" اتهم أطراف النزاع بعدم احترام القانون الدولي

ذكر ملخص لتحقيق داخلي للأمم المتحدة اطلعت عليه "رويترز"، اليوم (الاثنين) أن النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه شنوا هجمات على ثلاث منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في إدلب شمال غرب سوريا العام الماضي.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في رسالة إلى مجلس الأمن، إلى أن أثر الأعمال القتالية على المواقع المدنية والإنسانية في شمال غرب سوريا هو تذكير واضح بأهمية احترام جميع أطراف الصراع للقانون الإنساني الدولي وضمان احترامه، مضيفاً أن الأطراف فشلت في ذلك.

ووجد التحقيق أيضاً أنه من المحتمل أن هجوماً قاتلاً على مخيم للاجئين الفلسطينيين في حلب السورية نفذته إما فصائل معارضة مسلحة أو هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

وبدأت قوات نظام بشار الأسد، بدعم من روسيا، هجوماً في أوائل العام الماضي على آخر معقل للمسلحين في شمال غرب سوريا.

وتحت ضغط من ثلثي أعضاء مجلس الأمن، أعلن "جوتيريس" في أغسطس (آب) الماضي، أن المنظمة الدولية ستحقق في الهجمات على المنشآت المدعومة من الأمم المتحدة والمواقع الإنسانية الأخرى في شمال غرب سوريا.