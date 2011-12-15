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زلزال ضرب شمال باكستان بقوة 3.6 درجات

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 3.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومترًا في إقليم كشمير، وشعر به سكان الشطر الشمالي من باكستان.

ولم ترد على الفور أي أنباء عن خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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زلزال ضرب شمال باكستان بقوة 3.6 درجات
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 3.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومترًا في إقليم كشمير، وشعر به سكان الشطر الشمالي من باكستان.

ولم ترد على الفور أي أنباء عن خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
04:30 PM

زلزال ضرب شمال باكستان بقوة 3.6 درجات

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 3.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومترًا في إقليم كشمير، وشعر به سكان الشطر الشمالي من باكستان.

ولم ترد على الفور أي أنباء عن خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.

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