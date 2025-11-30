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"المحتوى المحلي" تطرح منافسة عامة لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي

لزيادة نسبة المحتوى المحلي والفرص الوظيفية.. وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن طرح منافسة عامة على منصة "اعتماد" من قِبَل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي المستخدمة في تحلية المياه، ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة؛ وذلك تفعيلًا لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يُعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأشارت الهيئة إلى أن توطين صناعة أغشية التناضح العكسي، سيسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي والفرص الوظيفية، إضافة إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في هذه الصناعة؛ حيث من المتوقع أن يصل أثر توطين صناعة أغشية التناضح العكسي على الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة مليار و140 مليون ريال طيلة مدة الاتفاقية، والتي تصل إلى 8 سنوات مع الشركة التي سيتم ترسية المنافسة عليها.

وبيّنت الهيئة أن الإعلان عن طرح المنافسة يأتي بعد موافقة وزارة المالية على دراسة الجدوى لفرصة توطين صناعة أغشية التناضح العكسي، ووثائق الطرح؛ وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والمؤسسة العامة لتحلية المياه، ووزارة الاستثمار.

ويسهم أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، في تعظيم المحتوى المحلي عبر استحداث صناعات جديدة، وإيجاد فرص وظيفية وسلاسل إمداد جديدة ونقل المعارف التصنيعية، كما يعزز الأسلوب موقع المملكة الاستراتيجية لتكون قاعدة لعدد من الصناعات الرائدة، إضافة إلى تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي، وعلى مستوى القطاع الحكومي يلبي الأسلوبُ الطلبَ الحكومي في أسرع وقت وبتكلفة أقل وجودة أعلى، كما يضمن ترشيد الإنفاق من خلال توفير منتجات وطنية مستدامة.

وتُعد منافسة توطين صناعة أغشية التناضح العكسي هي المنافسة السادسة التي تطرحها الهيئة في إطار جهودها لتفعيل الأسلوب المستحدث؛ حيث أعلنت في أكتوبر الماضي عن طرح خمس منافسات محدودة من قِبَل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، لتوطين صناعة خمس منتجات من منتجات الحماية الشخصية الطبية.

ودعت الهيئة شركات القطاع الخاص المصنّعة لأغشية التناضح العكسي، إلى التقديم على المنافسة من خلال منصة "اعتماد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المحتوى المحلي" تطرح منافسة عامة لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي
سبق

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن طرح منافسة عامة على منصة "اعتماد" من قِبَل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي المستخدمة في تحلية المياه، ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة؛ وذلك تفعيلًا لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يُعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأشارت الهيئة إلى أن توطين صناعة أغشية التناضح العكسي، سيسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي والفرص الوظيفية، إضافة إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في هذه الصناعة؛ حيث من المتوقع أن يصل أثر توطين صناعة أغشية التناضح العكسي على الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة مليار و140 مليون ريال طيلة مدة الاتفاقية، والتي تصل إلى 8 سنوات مع الشركة التي سيتم ترسية المنافسة عليها.

وبيّنت الهيئة أن الإعلان عن طرح المنافسة يأتي بعد موافقة وزارة المالية على دراسة الجدوى لفرصة توطين صناعة أغشية التناضح العكسي، ووثائق الطرح؛ وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والمؤسسة العامة لتحلية المياه، ووزارة الاستثمار.

ويسهم أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، في تعظيم المحتوى المحلي عبر استحداث صناعات جديدة، وإيجاد فرص وظيفية وسلاسل إمداد جديدة ونقل المعارف التصنيعية، كما يعزز الأسلوب موقع المملكة الاستراتيجية لتكون قاعدة لعدد من الصناعات الرائدة، إضافة إلى تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي، وعلى مستوى القطاع الحكومي يلبي الأسلوبُ الطلبَ الحكومي في أسرع وقت وبتكلفة أقل وجودة أعلى، كما يضمن ترشيد الإنفاق من خلال توفير منتجات وطنية مستدامة.

وتُعد منافسة توطين صناعة أغشية التناضح العكسي هي المنافسة السادسة التي تطرحها الهيئة في إطار جهودها لتفعيل الأسلوب المستحدث؛ حيث أعلنت في أكتوبر الماضي عن طرح خمس منافسات محدودة من قِبَل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، لتوطين صناعة خمس منتجات من منتجات الحماية الشخصية الطبية.

ودعت الهيئة شركات القطاع الخاص المصنّعة لأغشية التناضح العكسي، إلى التقديم على المنافسة من خلال منصة "اعتماد".

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
02:07 PM

"المحتوى المحلي" تطرح منافسة عامة لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي

لزيادة نسبة المحتوى المحلي والفرص الوظيفية.. وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن طرح منافسة عامة على منصة "اعتماد" من قِبَل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي المستخدمة في تحلية المياه، ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة؛ وذلك تفعيلًا لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يُعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأشارت الهيئة إلى أن توطين صناعة أغشية التناضح العكسي، سيسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي والفرص الوظيفية، إضافة إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في هذه الصناعة؛ حيث من المتوقع أن يصل أثر توطين صناعة أغشية التناضح العكسي على الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة مليار و140 مليون ريال طيلة مدة الاتفاقية، والتي تصل إلى 8 سنوات مع الشركة التي سيتم ترسية المنافسة عليها.

وبيّنت الهيئة أن الإعلان عن طرح المنافسة يأتي بعد موافقة وزارة المالية على دراسة الجدوى لفرصة توطين صناعة أغشية التناضح العكسي، ووثائق الطرح؛ وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والمؤسسة العامة لتحلية المياه، ووزارة الاستثمار.

ويسهم أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، في تعظيم المحتوى المحلي عبر استحداث صناعات جديدة، وإيجاد فرص وظيفية وسلاسل إمداد جديدة ونقل المعارف التصنيعية، كما يعزز الأسلوب موقع المملكة الاستراتيجية لتكون قاعدة لعدد من الصناعات الرائدة، إضافة إلى تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي، وعلى مستوى القطاع الحكومي يلبي الأسلوبُ الطلبَ الحكومي في أسرع وقت وبتكلفة أقل وجودة أعلى، كما يضمن ترشيد الإنفاق من خلال توفير منتجات وطنية مستدامة.

وتُعد منافسة توطين صناعة أغشية التناضح العكسي هي المنافسة السادسة التي تطرحها الهيئة في إطار جهودها لتفعيل الأسلوب المستحدث؛ حيث أعلنت في أكتوبر الماضي عن طرح خمس منافسات محدودة من قِبَل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، لتوطين صناعة خمس منتجات من منتجات الحماية الشخصية الطبية.

ودعت الهيئة شركات القطاع الخاص المصنّعة لأغشية التناضح العكسي، إلى التقديم على المنافسة من خلال منصة "اعتماد".

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