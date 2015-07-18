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العدالة يتعاقد مع الحارس التونسي "المثلوثي"

أعلن فريق العدالة تعاقده رسميًّا مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي لمدة موسم واحد.

وسبق للمثلوثي "34 عامًا" خوضُ تجربة الاحتراف بالدوري السعودي للمحترفين رفقة نادي الباطن.

ومثَّل المثلوثي ناديَي: الإفريقي التونسي، والنجم الساحلي التونسي.

وكان العدالة تأهَّل إلى دوري المحترفين بعدما حلَّ ثالثًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العدالة يتعاقد مع الحارس التونسي "المثلوثي"
سبق

أعلن فريق العدالة تعاقده رسميًّا مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي لمدة موسم واحد.

وسبق للمثلوثي "34 عامًا" خوضُ تجربة الاحتراف بالدوري السعودي للمحترفين رفقة نادي الباطن.

ومثَّل المثلوثي ناديَي: الإفريقي التونسي، والنجم الساحلي التونسي.

وكان العدالة تأهَّل إلى دوري المحترفين بعدما حلَّ ثالثًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:09 PM

العدالة يتعاقد مع الحارس التونسي "المثلوثي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أعلن فريق العدالة تعاقده رسميًّا مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي لمدة موسم واحد.

وسبق للمثلوثي "34 عامًا" خوضُ تجربة الاحتراف بالدوري السعودي للمحترفين رفقة نادي الباطن.

ومثَّل المثلوثي ناديَي: الإفريقي التونسي، والنجم الساحلي التونسي.

وكان العدالة تأهَّل إلى دوري المحترفين بعدما حلَّ ثالثًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

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