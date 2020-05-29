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"الصحة": تجنب الزيارات العائلية إذا كنت تشتكي من أعراض تنفسية

قالت "إذا بتزورهم فلا تؤذيهم كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة"

أكدت وزارة الصحة، أهمية تجنب الأشخاص الزيارات العائلية إذا كانوا يشتكون من أي أعراض تنفسية " كارتفاع الحرارة والكحة أو ضيق في التنفس"، وقالت "إذا بتزورهم فلا تؤذيهم خصوصًا كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة".

وتفصيلاً، نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عددًا من التعليمات للوقاية من فيروس كورونا منها تجنب التجمعات وتجنب لمس وجهك أثناء الزيارة وتجنب العناق والتقبيل أو اللمس والمصافحة والحفاظ على مسافة آمنة ارتدي الكمامة القماشية لمنع التقاط أو نشر أي رذاذ وامتنع عن مشاركة الأطعمة أو المشروبات.

ومن التعليمات أثناء الزيارة تغطية فمك أو أنفك عند العطاس أو الكحة باستخدام المنديل أو المرفق وتجنب لمس الأسطح ومستلزمات الآخرين.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تجنب الزيارات العائلية إذا كنت تشتكي من أعراض تنفسية
سبق

أكدت وزارة الصحة، أهمية تجنب الأشخاص الزيارات العائلية إذا كانوا يشتكون من أي أعراض تنفسية " كارتفاع الحرارة والكحة أو ضيق في التنفس"، وقالت "إذا بتزورهم فلا تؤذيهم خصوصًا كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة".

وتفصيلاً، نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عددًا من التعليمات للوقاية من فيروس كورونا منها تجنب التجمعات وتجنب لمس وجهك أثناء الزيارة وتجنب العناق والتقبيل أو اللمس والمصافحة والحفاظ على مسافة آمنة ارتدي الكمامة القماشية لمنع التقاط أو نشر أي رذاذ وامتنع عن مشاركة الأطعمة أو المشروبات.

ومن التعليمات أثناء الزيارة تغطية فمك أو أنفك عند العطاس أو الكحة باستخدام المنديل أو المرفق وتجنب لمس الأسطح ومستلزمات الآخرين.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
02:06 AM

"الصحة": تجنب الزيارات العائلية إذا كنت تشتكي من أعراض تنفسية

قالت "إذا بتزورهم فلا تؤذيهم كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة"

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
5,690

أكدت وزارة الصحة، أهمية تجنب الأشخاص الزيارات العائلية إذا كانوا يشتكون من أي أعراض تنفسية " كارتفاع الحرارة والكحة أو ضيق في التنفس"، وقالت "إذا بتزورهم فلا تؤذيهم خصوصًا كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة".

وتفصيلاً، نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عددًا من التعليمات للوقاية من فيروس كورونا منها تجنب التجمعات وتجنب لمس وجهك أثناء الزيارة وتجنب العناق والتقبيل أو اللمس والمصافحة والحفاظ على مسافة آمنة ارتدي الكمامة القماشية لمنع التقاط أو نشر أي رذاذ وامتنع عن مشاركة الأطعمة أو المشروبات.

ومن التعليمات أثناء الزيارة تغطية فمك أو أنفك عند العطاس أو الكحة باستخدام المنديل أو المرفق وتجنب لمس الأسطح ومستلزمات الآخرين.

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