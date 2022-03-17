"أمانة" مكة تزيل مباسط الجوالات وتوقف التجمعات احترازيًّا بـ"العزيزية"

إنفاذًا للقرارات الوقائية من فيروس كورونا

نفَّذت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية، مساء اليوم؛ حملة موسعة على أسواق الجولات بحي العزيزية بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت بلدية العزيزية، أنه تم خلال الحملة إزالة المباسط العشوائية المخالفة الواقعة أمام المحلات التجارية، ومصادرة الجلسات والكراسي التي وضعها المخالفون على الأرصفة.

وأشارت البلدية إلى أن الحملات الميدانية مستمرة لإغلاق الأسواق وإيقاف التجمعات البشرية، وتحقيق الرقابة الصحية الفعالة؛ إنفاذاً لقرارات الجهات المعنية، والقضاء على الظواهر السلبية نهائيًّا.