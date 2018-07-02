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"التحالف" لقيادات الحوثي: مهما حاولتم التخفي فأنتم تحت مجهر قواتنا

المالكي توعدهم بقوله: نحن من يقرر الوقت والمكان المناسب لاستهدافكم

توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن قيادات الميليشيات الحوثية بالاستهداف مهما حاولوا التخفي والاختباء مؤكدا بأنهم تحت نظر ومرأى قواته المشتركة وبأنه هو من يقرر الوقت والمكان المناسب لاستهدافهم

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي بن صالح المالكي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم بالرياض بحضور عدد من الملاحق العسكريين المعتمدين لدى المملكة واليمن وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف العقيد المالكي بأن استهداف قيادات الميليشات الحوثية هي عمليات مستمرة ضمن الأهداف العملياتية للتحالف ، مؤكدا بأن جميع القيادات الحوثية مهما حاولت تغيير مكان نومها ومهما حاولت التنقل بالدراجات النارية أو السيارات القديمة في داخل العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية فهم تحت نظر ومرأى القوات المشتركة للتحالف ويتم تتبعهم لاعتبارات إنسانية ومراعاة سلامة وحياة المدنيين يتم المحافظة عليها ، لكن نحن من يقرر الوقت والمكان المناسب لاستهداف هذه القيادات.

وأكد المالكي بأنه بتحرير ميناء الحديدة سينقطع الإمداد والتموين عن الميليشات الحوثية ويساعد في تغير آليات لجنة التحقق والتفتيش الأممية "إنفوم" في تسهيل دخول المواد الغذائية وكذلك المساعدات الإنسانية وأيضاً لا داعي للتفتيش عن الأسلحة المهربة.

ونوه المالكي بالأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة بقوله : يظل ميناء الحديدة بِما أنه تحت سيطرته الميليشات الحوثية فهو يشكل نقطة دخول الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة .

وختم : أعلنا في مناسبات سابقة أنه بتحرير ميناء الحديدة سيتم وقف دعم الميليشات الحوثية بالصواريخ الباليستية وكذلك قطع الغيار ومكوناتها، وذكرنا أنه بتحرير ميناء الحديدة سيتم تحقيق الأمن والاستقرار لحرية التجارة وكذلك حرية الملاحة بمضيق باب المندب والبحر الأحمر ، وأكد المالكي بأن التحالف ليس بحاجة لدعمه معنويا من المنظمات الأممية أو المنظمات الغير حكومية ولدينا كافة المقومات والإمكانات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" لقيادات الحوثي: مهما حاولتم التخفي فأنتم تحت مجهر قواتنا
سبق

توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن قيادات الميليشيات الحوثية بالاستهداف مهما حاولوا التخفي والاختباء مؤكدا بأنهم تحت نظر ومرأى قواته المشتركة وبأنه هو من يقرر الوقت والمكان المناسب لاستهدافهم

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي بن صالح المالكي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم بالرياض بحضور عدد من الملاحق العسكريين المعتمدين لدى المملكة واليمن وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف العقيد المالكي بأن استهداف قيادات الميليشات الحوثية هي عمليات مستمرة ضمن الأهداف العملياتية للتحالف ، مؤكدا بأن جميع القيادات الحوثية مهما حاولت تغيير مكان نومها ومهما حاولت التنقل بالدراجات النارية أو السيارات القديمة في داخل العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية فهم تحت نظر ومرأى القوات المشتركة للتحالف ويتم تتبعهم لاعتبارات إنسانية ومراعاة سلامة وحياة المدنيين يتم المحافظة عليها ، لكن نحن من يقرر الوقت والمكان المناسب لاستهداف هذه القيادات.

وأكد المالكي بأنه بتحرير ميناء الحديدة سينقطع الإمداد والتموين عن الميليشات الحوثية ويساعد في تغير آليات لجنة التحقق والتفتيش الأممية "إنفوم" في تسهيل دخول المواد الغذائية وكذلك المساعدات الإنسانية وأيضاً لا داعي للتفتيش عن الأسلحة المهربة.

ونوه المالكي بالأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة بقوله : يظل ميناء الحديدة بِما أنه تحت سيطرته الميليشات الحوثية فهو يشكل نقطة دخول الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة .

وختم : أعلنا في مناسبات سابقة أنه بتحرير ميناء الحديدة سيتم وقف دعم الميليشات الحوثية بالصواريخ الباليستية وكذلك قطع الغيار ومكوناتها، وذكرنا أنه بتحرير ميناء الحديدة سيتم تحقيق الأمن والاستقرار لحرية التجارة وكذلك حرية الملاحة بمضيق باب المندب والبحر الأحمر ، وأكد المالكي بأن التحالف ليس بحاجة لدعمه معنويا من المنظمات الأممية أو المنظمات الغير حكومية ولدينا كافة المقومات والإمكانات.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
07:12 PM

"التحالف" لقيادات الحوثي: مهما حاولتم التخفي فأنتم تحت مجهر قواتنا

المالكي توعدهم بقوله: نحن من يقرر الوقت والمكان المناسب لاستهدافكم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
4,415

توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن قيادات الميليشيات الحوثية بالاستهداف مهما حاولوا التخفي والاختباء مؤكدا بأنهم تحت نظر ومرأى قواته المشتركة وبأنه هو من يقرر الوقت والمكان المناسب لاستهدافهم

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي بن صالح المالكي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم بالرياض بحضور عدد من الملاحق العسكريين المعتمدين لدى المملكة واليمن وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف العقيد المالكي بأن استهداف قيادات الميليشات الحوثية هي عمليات مستمرة ضمن الأهداف العملياتية للتحالف ، مؤكدا بأن جميع القيادات الحوثية مهما حاولت تغيير مكان نومها ومهما حاولت التنقل بالدراجات النارية أو السيارات القديمة في داخل العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية فهم تحت نظر ومرأى القوات المشتركة للتحالف ويتم تتبعهم لاعتبارات إنسانية ومراعاة سلامة وحياة المدنيين يتم المحافظة عليها ، لكن نحن من يقرر الوقت والمكان المناسب لاستهداف هذه القيادات.

وأكد المالكي بأنه بتحرير ميناء الحديدة سينقطع الإمداد والتموين عن الميليشات الحوثية ويساعد في تغير آليات لجنة التحقق والتفتيش الأممية "إنفوم" في تسهيل دخول المواد الغذائية وكذلك المساعدات الإنسانية وأيضاً لا داعي للتفتيش عن الأسلحة المهربة.

ونوه المالكي بالأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة بقوله : يظل ميناء الحديدة بِما أنه تحت سيطرته الميليشات الحوثية فهو يشكل نقطة دخول الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة .

وختم : أعلنا في مناسبات سابقة أنه بتحرير ميناء الحديدة سيتم وقف دعم الميليشات الحوثية بالصواريخ الباليستية وكذلك قطع الغيار ومكوناتها، وذكرنا أنه بتحرير ميناء الحديدة سيتم تحقيق الأمن والاستقرار لحرية التجارة وكذلك حرية الملاحة بمضيق باب المندب والبحر الأحمر ، وأكد المالكي بأن التحالف ليس بحاجة لدعمه معنويا من المنظمات الأممية أو المنظمات الغير حكومية ولدينا كافة المقومات والإمكانات.

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