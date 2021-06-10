النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1286 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 982 خلال الـ24 ساعة الماضية

"لائحة الفوترة الإلكترونية وآلية التطبيق" في ورشة عمل افتراضية بغرفة جدة

تضمنت استعراض مقدمة عنها ومتطلباتها وتطبيقها في المملكة

عقدت غرفة جدة اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل "لائحة الفوترة الإلكترونية وآلية التطبيق"، افتراضياً عبر منصتها الإلكترونية، والتي قدمها مدير مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ.

وتم خلال الورشة استعراض مقدمة عن الفوترة الإلكترونية، وتطبيقها في المملكة، ومتطلباتها، حيث ستعمل اللائحة على تنظيم عملية إصدار فواتير إلكترونية وحفظها لدى المكلفين.

وعرّفت ورشة العمل الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة على أنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة، متطرقة لما تحتويه لائحة الفوترة الإلكترونية من مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، والتي سيكون لها الدور في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي، وزيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية، والحد من التستر التجاري، والمواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك.

وأشارت إلى أن آلية تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية لها مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى تتم بإصدار وحفظ الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، وتتم المرحلة الثانية عبر أنظمة إصدار الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية لدى المكلفين بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ بهدف مشاركة البيانات والمعلومات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"لائحة الفوترة الإلكترونية وآلية التطبيق" في ورشة عمل افتراضية بغرفة جدة
سبق

عقدت غرفة جدة اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل "لائحة الفوترة الإلكترونية وآلية التطبيق"، افتراضياً عبر منصتها الإلكترونية، والتي قدمها مدير مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ.

وتم خلال الورشة استعراض مقدمة عن الفوترة الإلكترونية، وتطبيقها في المملكة، ومتطلباتها، حيث ستعمل اللائحة على تنظيم عملية إصدار فواتير إلكترونية وحفظها لدى المكلفين.

وعرّفت ورشة العمل الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة على أنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة، متطرقة لما تحتويه لائحة الفوترة الإلكترونية من مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، والتي سيكون لها الدور في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي، وزيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية، والحد من التستر التجاري، والمواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك.

وأشارت إلى أن آلية تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية لها مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى تتم بإصدار وحفظ الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، وتتم المرحلة الثانية عبر أنظمة إصدار الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية لدى المكلفين بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ بهدف مشاركة البيانات والمعلومات.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
03:26 PM

"لائحة الفوترة الإلكترونية وآلية التطبيق" في ورشة عمل افتراضية بغرفة جدة

تضمنت استعراض مقدمة عنها ومتطلباتها وتطبيقها في المملكة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
170

عقدت غرفة جدة اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل "لائحة الفوترة الإلكترونية وآلية التطبيق"، افتراضياً عبر منصتها الإلكترونية، والتي قدمها مدير مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ.

وتم خلال الورشة استعراض مقدمة عن الفوترة الإلكترونية، وتطبيقها في المملكة، ومتطلباتها، حيث ستعمل اللائحة على تنظيم عملية إصدار فواتير إلكترونية وحفظها لدى المكلفين.

وعرّفت ورشة العمل الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة على أنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة، متطرقة لما تحتويه لائحة الفوترة الإلكترونية من مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، والتي سيكون لها الدور في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي، وزيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية، والحد من التستر التجاري، والمواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك.

وأشارت إلى أن آلية تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية لها مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى تتم بإصدار وحفظ الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، وتتم المرحلة الثانية عبر أنظمة إصدار الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية لدى المكلفين بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ بهدف مشاركة البيانات والمعلومات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,054
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,677

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة