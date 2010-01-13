انفجارٌ وحريق ضخم في مجمع صناعي بغرب طهران
لم يتم الإعلان بعدُ عن أسبابه وعدد الإصابات المحتملة
وقَع انفجار ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.
ووفق "RT"؛ فإن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين، أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.
ولم يتم الإعلان بعدُ عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.
انفجارٌ وحريق ضخم في مجمع صناعي بغرب طهران
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-13
وقَع انفجار ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.
ووفق "RT"؛ فإن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين، أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.
ولم يتم الإعلان بعدُ عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:56 AM
اخر تعديل
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
04:51 PM
انفجارٌ وحريق ضخم في مجمع صناعي بغرب طهران
لم يتم الإعلان بعدُ عن أسبابه وعدد الإصابات المحتملة
وقَع انفجار ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.
ووفق "RT"؛ فإن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين، أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.
ولم يتم الإعلان بعدُ عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.