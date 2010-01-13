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انفجارٌ وحريق ضخم في مجمع صناعي بغرب طهران

لم يتم الإعلان بعدُ عن أسبابه وعدد الإصابات المحتملة

وقَع انفجار ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

ووفق "RT"؛ فإن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين، أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.

ولم يتم الإعلان بعدُ عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انفجارٌ وحريق ضخم في مجمع صناعي بغرب طهران
سبق

وقَع انفجار ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

ووفق "RT"؛ فإن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين، أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.

ولم يتم الإعلان بعدُ عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:56 AM
اخر تعديل
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
04:51 PM

انفجارٌ وحريق ضخم في مجمع صناعي بغرب طهران

لم يتم الإعلان بعدُ عن أسبابه وعدد الإصابات المحتملة

أرشيفية
A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,204

وقَع انفجار ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

ووفق "RT"؛ فإن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين، أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.

ولم يتم الإعلان بعدُ عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
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