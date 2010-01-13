ولم يتم الإعلان بعدُ عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.

ووفق "RT"؛ فإن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين، أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.

وقَع انفجار ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

انفجارٌ وحريق ضخم في مجمع صناعي بغرب طهران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-13 وقَع انفجار ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن. ووفق "RT"؛ فإن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين، أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده. ولم يتم الإعلان بعدُ عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 10:56 AM

اخر تعديل 13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 04:51 PM

انفجارٌ وحريق ضخم في مجمع صناعي بغرب طهران لم يتم الإعلان بعدُ عن أسبابه وعدد الإصابات المحتملة





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وقَع انفجار ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

ووفق "RT"؛ فإن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين، أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.

ولم يتم الإعلان بعدُ عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.