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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تعقد اجتماعها الـ60.. ومتحدث "الصحة" ينوه بإيجابيات المسح النشط

1088 إصابة مؤكدة.. 83% غير سعوديين و17% مواطنون.. مكة تتصدر بـ251 حالة

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" صباح اليوم الأحد اجتماعها الستين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2.300.000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (600) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (160) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1088) حالة، وهذه الحالات توزعت في نسبتها المئوية إلى 83% لغير السعوديين 17% للسعوديين وتوزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (251) حالة، وجدة (210)، والدمام (194)، والمدينة المنورة (177)، والهفوف (123)، والرياض (85)، والزلفي (9)، والطائف (7)، وينبع (6)، وحائل(4)، والظهران(4)، وعنيزة (3)، والجبيل (3)، ورأس تنورة (3)، وتبوك (2)، ورابغ (2)، وحالة واحدة في كل من الباحة، والخرج، والعيص، وبيش، ومحايل عسير.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (9362) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (7867) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 93 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (1398) حالة بإضافة (69) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (97) حالة بإضافة 5 حالات وفيات جديدة وهي لغير السعوديين 4 حالات في مكة المكرمة، وحالة في جدة وتتراوح أعمارهم بين 37 و64 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة رحمهم الله جميعاً.

وبين الدكتور "العبدالعالي" أن الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا" تخطت 180 ألف فحص، من خلال مختبرات عالية الدقة والتخصصية، وذلك عبر فحوص جينية والبلمرة الجزيئية الـ PCR وهي الفحوص المعتمدة حالياً للكشف عن الفيروس.

ونوّه إلى أن جميع المختبرات المشاركة في إجراء الفحوص معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وهي مختبرات عالية التخصصية، وهي مختبرات إقليمية تابعة لوزارة الصحة والمختبرات المتخصصة في القطاعات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية الأخرى في مستشفياتها التخصصية بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن 892 حالة من الحالات المعلنة اليوم والتي تمثل نسبة 82% اكتُشفت من خلال المسح النشط، لافتاً إلى أن النسب المئوية لاكتشاف الحالات بين غير السعوديين ترتفع من يوم لآخر، مدللاً على ذلك بأن النسبة ارتفعت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة نتيجةً لهذا المسح من 50% أمس الأول إلى 65% أمس ووصلت اليوم إلى 85%.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تعقد اجتماعها الـ60.. ومتحدث "الصحة" ينوه بإيجابيات المسح النشط
سبق

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" صباح اليوم الأحد اجتماعها الستين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2.300.000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (600) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (160) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1088) حالة، وهذه الحالات توزعت في نسبتها المئوية إلى 83% لغير السعوديين 17% للسعوديين وتوزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (251) حالة، وجدة (210)، والدمام (194)، والمدينة المنورة (177)، والهفوف (123)، والرياض (85)، والزلفي (9)، والطائف (7)، وينبع (6)، وحائل(4)، والظهران(4)، وعنيزة (3)، والجبيل (3)، ورأس تنورة (3)، وتبوك (2)، ورابغ (2)، وحالة واحدة في كل من الباحة، والخرج، والعيص، وبيش، ومحايل عسير.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (9362) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (7867) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 93 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (1398) حالة بإضافة (69) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (97) حالة بإضافة 5 حالات وفيات جديدة وهي لغير السعوديين 4 حالات في مكة المكرمة، وحالة في جدة وتتراوح أعمارهم بين 37 و64 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة رحمهم الله جميعاً.

وبين الدكتور "العبدالعالي" أن الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا" تخطت 180 ألف فحص، من خلال مختبرات عالية الدقة والتخصصية، وذلك عبر فحوص جينية والبلمرة الجزيئية الـ PCR وهي الفحوص المعتمدة حالياً للكشف عن الفيروس.

ونوّه إلى أن جميع المختبرات المشاركة في إجراء الفحوص معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وهي مختبرات عالية التخصصية، وهي مختبرات إقليمية تابعة لوزارة الصحة والمختبرات المتخصصة في القطاعات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية الأخرى في مستشفياتها التخصصية بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن 892 حالة من الحالات المعلنة اليوم والتي تمثل نسبة 82% اكتُشفت من خلال المسح النشط، لافتاً إلى أن النسب المئوية لاكتشاف الحالات بين غير السعوديين ترتفع من يوم لآخر، مدللاً على ذلك بأن النسبة ارتفعت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة نتيجةً لهذا المسح من 50% أمس الأول إلى 65% أمس ووصلت اليوم إلى 85%.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
06:03 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
06:45 PM

لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تعقد اجتماعها الـ60.. ومتحدث "الصحة" ينوه بإيجابيات المسح النشط

1088 إصابة مؤكدة.. 83% غير سعوديين و17% مواطنون.. مكة تتصدر بـ251 حالة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
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عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" صباح اليوم الأحد اجتماعها الستين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2.300.000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (600) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (160) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1088) حالة، وهذه الحالات توزعت في نسبتها المئوية إلى 83% لغير السعوديين 17% للسعوديين وتوزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (251) حالة، وجدة (210)، والدمام (194)، والمدينة المنورة (177)، والهفوف (123)، والرياض (85)، والزلفي (9)، والطائف (7)، وينبع (6)، وحائل(4)، والظهران(4)، وعنيزة (3)، والجبيل (3)، ورأس تنورة (3)، وتبوك (2)، ورابغ (2)، وحالة واحدة في كل من الباحة، والخرج، والعيص، وبيش، ومحايل عسير.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (9362) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (7867) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 93 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (1398) حالة بإضافة (69) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (97) حالة بإضافة 5 حالات وفيات جديدة وهي لغير السعوديين 4 حالات في مكة المكرمة، وحالة في جدة وتتراوح أعمارهم بين 37 و64 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة رحمهم الله جميعاً.

وبين الدكتور "العبدالعالي" أن الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا" تخطت 180 ألف فحص، من خلال مختبرات عالية الدقة والتخصصية، وذلك عبر فحوص جينية والبلمرة الجزيئية الـ PCR وهي الفحوص المعتمدة حالياً للكشف عن الفيروس.

ونوّه إلى أن جميع المختبرات المشاركة في إجراء الفحوص معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وهي مختبرات عالية التخصصية، وهي مختبرات إقليمية تابعة لوزارة الصحة والمختبرات المتخصصة في القطاعات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية الأخرى في مستشفياتها التخصصية بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن 892 حالة من الحالات المعلنة اليوم والتي تمثل نسبة 82% اكتُشفت من خلال المسح النشط، لافتاً إلى أن النسب المئوية لاكتشاف الحالات بين غير السعوديين ترتفع من يوم لآخر، مدللاً على ذلك بأن النسبة ارتفعت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة نتيجةً لهذا المسح من 50% أمس الأول إلى 65% أمس ووصلت اليوم إلى 85%.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

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