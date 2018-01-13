"الأرصاد" تنبِّه: موجة باردة على المدينة وحائل ونجران والقصيم

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق المدينة المنورة وحائل ونجران والقصيم.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة المدينة المنورة تشهد موجة باردة، تشمل الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل أيضًا موجة باردة، تشمل الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

ونبّهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد موجة باردة، تشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

كما تشهد منطقة القصيم موجة باردة، تشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.