الولايات المتحدة تسجّل 92,282 إصابة جديدة و500 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 35,392,284 والوفيات 612,958 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 92,282 إصابة جديدة و500 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35,392,284 ، فيما بلغ عدد الوفيات 612,958.
أمريكا
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجّل 92,282 إصابة جديدة و500 وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-05
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 92,282 إصابة جديدة و500 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35,392,284 ، فيما بلغ عدد الوفيات 612,958.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
10:43 PM
الولايات المتحدة تسجّل 92,282 إصابة جديدة و500 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 35,392,284 والوفيات 612,958 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 92,282 إصابة جديدة و500 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35,392,284 ، فيما بلغ عدد الوفيات 612,958.