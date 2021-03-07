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برنامج "ريف": الدعم يشمل منتجي "السمن والأقط والسدو"

دعتهم لزيارة الموقع على الإنترنت والتسجيل

أكد برنامج "ريف" المخصص لدعم المنتجين الزراعيين في المملكة، أن منتجات (السمن - والإقط - والسدو) تعتبر من المنتجات المدعومة بالبرنامج، وبإمكان منتجي هذه الأصناف الاطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي: https://reef.gov.sa

يذكر أن برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" يهدف إلى تحسين القطاع الريفي الزراعي؛ لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، كما يعمل البرنامج على تنمية عدة قطاعات مع التركيز بصفة خاصة على المناطق الريفية المحددة استناداً إلى الميزة النسبية للمناطق.

كما يشار إلى أن البرنامج يستهدف عدداً من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال عدة برامج فرعية لكل قطاع تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق "البن العربي"، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (الرمان، التين، العنب)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.

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برنامج "ريف": الدعم يشمل منتجي "السمن والأقط والسدو"
سبق

أكد برنامج "ريف" المخصص لدعم المنتجين الزراعيين في المملكة، أن منتجات (السمن - والإقط - والسدو) تعتبر من المنتجات المدعومة بالبرنامج، وبإمكان منتجي هذه الأصناف الاطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي: https://reef.gov.sa

يذكر أن برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" يهدف إلى تحسين القطاع الريفي الزراعي؛ لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، كما يعمل البرنامج على تنمية عدة قطاعات مع التركيز بصفة خاصة على المناطق الريفية المحددة استناداً إلى الميزة النسبية للمناطق.

كما يشار إلى أن البرنامج يستهدف عدداً من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال عدة برامج فرعية لكل قطاع تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق "البن العربي"، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (الرمان، التين، العنب)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
08:04 PM

برنامج "ريف": الدعم يشمل منتجي "السمن والأقط والسدو"

دعتهم لزيارة الموقع على الإنترنت والتسجيل

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,614

أكد برنامج "ريف" المخصص لدعم المنتجين الزراعيين في المملكة، أن منتجات (السمن - والإقط - والسدو) تعتبر من المنتجات المدعومة بالبرنامج، وبإمكان منتجي هذه الأصناف الاطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي: https://reef.gov.sa

يذكر أن برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" يهدف إلى تحسين القطاع الريفي الزراعي؛ لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، كما يعمل البرنامج على تنمية عدة قطاعات مع التركيز بصفة خاصة على المناطق الريفية المحددة استناداً إلى الميزة النسبية للمناطق.

كما يشار إلى أن البرنامج يستهدف عدداً من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال عدة برامج فرعية لكل قطاع تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق "البن العربي"، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (الرمان، التين، العنب)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.

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