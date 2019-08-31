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"تعليم الجوف" يستعد لاستقبال أكثر من 92 ألف طالب وطالبة.. غداً‎

تدشين 31 مدرسة للطفولة المبكرة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة للبنين والبنات، في بداية العام الدراسي الذي ينطلق يوم غدٍ الأحد.

ووجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بتوحيد جميع الجهود الإدارية على كل المستويات للاستعداد المتكامل من جميع النواحي لبداية عام دراسي حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة.

ورحّب "الغامدي" بالطلاب والطالبات، مؤكداً أن هدف التعليم يتركز في نواتج التعلم أولاً، والانضباط المدرسي ثانياً.. "فعوداً حميداً وعاماً دراسياً مليئاً بالعطاء والإبداع والنجاح".

وأكد "الغامدي" أن التحصيل الجيد والانضباط المدرسي يؤديان إلى التميز، مشيراً إلى أهمية تحقيق الجودة الشاملة في جميع المجالات التعليمية والتربوية.

ودشن "الغامدي" الحملة الإعلامية التي نظمتها إدارة الإعلام التربوي لبداية العام الدراسي؛ بهدف نشر ثقافة الانضباط المدرسي والبداية الجادة للعام الدراسي، وإشراك المجتمع بكل مستوياته بالحملة ببث رسائل تحفيزية لأبنائهم بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي.

وقال: إن هذا العام الدراسي سيشهد تدشين 31 مدرسة للطفولة المبكرة، لافتاً إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف بشكل أساسي إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية.

وتضمّن الاستعداد تنفيذ إدارتي التدريب التربوي "بنين-بنات" برامج مميزة تعليمية عن طرق التدريس والاستراتيجيات الحديثة وبرامج تقنية لدمجها بالتعليم باستخدام مهارات القرن 21 وتطبيقات الأوفيس، وغيرها حسب حاجة الميدان لتهيئة للمعلمين والمعلمات.

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"تعليم الجوف" يستعد لاستقبال أكثر من 92 ألف طالب وطالبة.. غداً‎
سبق

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة للبنين والبنات، في بداية العام الدراسي الذي ينطلق يوم غدٍ الأحد.

ووجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بتوحيد جميع الجهود الإدارية على كل المستويات للاستعداد المتكامل من جميع النواحي لبداية عام دراسي حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة.

ورحّب "الغامدي" بالطلاب والطالبات، مؤكداً أن هدف التعليم يتركز في نواتج التعلم أولاً، والانضباط المدرسي ثانياً.. "فعوداً حميداً وعاماً دراسياً مليئاً بالعطاء والإبداع والنجاح".

وأكد "الغامدي" أن التحصيل الجيد والانضباط المدرسي يؤديان إلى التميز، مشيراً إلى أهمية تحقيق الجودة الشاملة في جميع المجالات التعليمية والتربوية.

ودشن "الغامدي" الحملة الإعلامية التي نظمتها إدارة الإعلام التربوي لبداية العام الدراسي؛ بهدف نشر ثقافة الانضباط المدرسي والبداية الجادة للعام الدراسي، وإشراك المجتمع بكل مستوياته بالحملة ببث رسائل تحفيزية لأبنائهم بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي.

وقال: إن هذا العام الدراسي سيشهد تدشين 31 مدرسة للطفولة المبكرة، لافتاً إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف بشكل أساسي إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية.

وتضمّن الاستعداد تنفيذ إدارتي التدريب التربوي "بنين-بنات" برامج مميزة تعليمية عن طرق التدريس والاستراتيجيات الحديثة وبرامج تقنية لدمجها بالتعليم باستخدام مهارات القرن 21 وتطبيقات الأوفيس، وغيرها حسب حاجة الميدان لتهيئة للمعلمين والمعلمات.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
04:44 PM

"تعليم الجوف" يستعد لاستقبال أكثر من 92 ألف طالب وطالبة.. غداً‎

تدشين 31 مدرسة للطفولة المبكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة للبنين والبنات، في بداية العام الدراسي الذي ينطلق يوم غدٍ الأحد.

ووجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بتوحيد جميع الجهود الإدارية على كل المستويات للاستعداد المتكامل من جميع النواحي لبداية عام دراسي حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة.

ورحّب "الغامدي" بالطلاب والطالبات، مؤكداً أن هدف التعليم يتركز في نواتج التعلم أولاً، والانضباط المدرسي ثانياً.. "فعوداً حميداً وعاماً دراسياً مليئاً بالعطاء والإبداع والنجاح".

وأكد "الغامدي" أن التحصيل الجيد والانضباط المدرسي يؤديان إلى التميز، مشيراً إلى أهمية تحقيق الجودة الشاملة في جميع المجالات التعليمية والتربوية.

ودشن "الغامدي" الحملة الإعلامية التي نظمتها إدارة الإعلام التربوي لبداية العام الدراسي؛ بهدف نشر ثقافة الانضباط المدرسي والبداية الجادة للعام الدراسي، وإشراك المجتمع بكل مستوياته بالحملة ببث رسائل تحفيزية لأبنائهم بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي.

وقال: إن هذا العام الدراسي سيشهد تدشين 31 مدرسة للطفولة المبكرة، لافتاً إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف بشكل أساسي إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية.

وتضمّن الاستعداد تنفيذ إدارتي التدريب التربوي "بنين-بنات" برامج مميزة تعليمية عن طرق التدريس والاستراتيجيات الحديثة وبرامج تقنية لدمجها بالتعليم باستخدام مهارات القرن 21 وتطبيقات الأوفيس، وغيرها حسب حاجة الميدان لتهيئة للمعلمين والمعلمات.

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