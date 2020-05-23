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صحيفة فرنسية: كورونا سيختفي خلال شهر!

قالت: انخفض بشكل ملحوظ بمختلف أنحاء العالم

بشرت صحيفة اقتصادية فرنسية، اليوم السبت، باحتمال تلاشي فيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد 19 الناجم عنه تدريجيًّا واختفائه تمامًا خلال شهر؛ وذلك استنادًا لبعض الأرقام المؤقتة لعدد من الدول.

وقالت صحيفة Les Echos الفرنسية: إن فيروس كورونا المستجد بدأ يتراجع في عدة أماكن حول العالم؛ وذلك تزامنًا مع إعلان الصين الانتصار على الفيروس الفتاك.

وأعلنت الصحيفة الفرنسية أنه "خلال شهر سيشهد العالم ركودًا تامًّا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".

واعتبرت Les Echos أن "الأخبار السارة بدأت من فرنسا مع تباطؤ معدلات الوفيات اليومية بـكوفيد19؛ إذ سجلت الصحة الفرنسية 83 وفاة جديدة الخميس الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28215".

ووفق "روسيا اليوم" أضافت: "في إيطاليا حدث استقرار كبير في تسجيل عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بالفيروس الغامض الخميس الماضي؛ فيما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 642 إصابة".

وتابعت: "في إسبانيا، سجلت وزارة الصحة 48 حالة وفاة بـكورونا المستجد الخميس الماضي؛ ليتراجع معدل الوفيات اليومي لأول مرة منذ 16 مارس الماضي".

واستطردت: "في اليابان، أعلنت السلطات الخميس الماضي إلغاء حال الطوارئ المفروضة منذ أبريل لمكافحة تفشي كورونا وذلك؛ في ثلاثة أماكن غرب اليابان".

واستشهدت الصحيفة الفرنسية بإعلان "السلطات في الصين عن انتصارها على كوفيد 19 وقول رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانج: لقد حققنا نجاحًا استراتيجيًّا كبيرًا في معالجتنا لأزمة كورونا".

وقال كاتب صحيفة Les Echos إيف بورديون: إن عدد الإصابة بفيروس كوفيد19 انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بمختلف أنحاء العالم وانعكاسًا لذلك تم تخفيف الضغط في أقسام الطوارئ بشتى المستشفيات التي كانت تعاني من الاكتظاظ.

وقبل أيام أعلن طبيب فرنسي مثير للجدل، أن فيروس كورونا المستجد على وشك الانتهاء، واستبعد حدوث موجة ثانية للوباء؛ في حين كان لخبراءٍ آراءٌ مناقضة.

فيروس كورونا الجديد

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صحيفة فرنسية: كورونا سيختفي خلال شهر!
سبق

بشرت صحيفة اقتصادية فرنسية، اليوم السبت، باحتمال تلاشي فيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد 19 الناجم عنه تدريجيًّا واختفائه تمامًا خلال شهر؛ وذلك استنادًا لبعض الأرقام المؤقتة لعدد من الدول.

وقالت صحيفة Les Echos الفرنسية: إن فيروس كورونا المستجد بدأ يتراجع في عدة أماكن حول العالم؛ وذلك تزامنًا مع إعلان الصين الانتصار على الفيروس الفتاك.

وأعلنت الصحيفة الفرنسية أنه "خلال شهر سيشهد العالم ركودًا تامًّا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".

واعتبرت Les Echos أن "الأخبار السارة بدأت من فرنسا مع تباطؤ معدلات الوفيات اليومية بـكوفيد19؛ إذ سجلت الصحة الفرنسية 83 وفاة جديدة الخميس الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28215".

ووفق "روسيا اليوم" أضافت: "في إيطاليا حدث استقرار كبير في تسجيل عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بالفيروس الغامض الخميس الماضي؛ فيما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 642 إصابة".

وتابعت: "في إسبانيا، سجلت وزارة الصحة 48 حالة وفاة بـكورونا المستجد الخميس الماضي؛ ليتراجع معدل الوفيات اليومي لأول مرة منذ 16 مارس الماضي".

واستطردت: "في اليابان، أعلنت السلطات الخميس الماضي إلغاء حال الطوارئ المفروضة منذ أبريل لمكافحة تفشي كورونا وذلك؛ في ثلاثة أماكن غرب اليابان".

واستشهدت الصحيفة الفرنسية بإعلان "السلطات في الصين عن انتصارها على كوفيد 19 وقول رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانج: لقد حققنا نجاحًا استراتيجيًّا كبيرًا في معالجتنا لأزمة كورونا".

وقال كاتب صحيفة Les Echos إيف بورديون: إن عدد الإصابة بفيروس كوفيد19 انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بمختلف أنحاء العالم وانعكاسًا لذلك تم تخفيف الضغط في أقسام الطوارئ بشتى المستشفيات التي كانت تعاني من الاكتظاظ.

وقبل أيام أعلن طبيب فرنسي مثير للجدل، أن فيروس كورونا المستجد على وشك الانتهاء، واستبعد حدوث موجة ثانية للوباء؛ في حين كان لخبراءٍ آراءٌ مناقضة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
12:26 PM

صحيفة فرنسية: كورونا سيختفي خلال شهر!

قالت: انخفض بشكل ملحوظ بمختلف أنحاء العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بشرت صحيفة اقتصادية فرنسية، اليوم السبت، باحتمال تلاشي فيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد 19 الناجم عنه تدريجيًّا واختفائه تمامًا خلال شهر؛ وذلك استنادًا لبعض الأرقام المؤقتة لعدد من الدول.

وقالت صحيفة Les Echos الفرنسية: إن فيروس كورونا المستجد بدأ يتراجع في عدة أماكن حول العالم؛ وذلك تزامنًا مع إعلان الصين الانتصار على الفيروس الفتاك.

وأعلنت الصحيفة الفرنسية أنه "خلال شهر سيشهد العالم ركودًا تامًّا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".

واعتبرت Les Echos أن "الأخبار السارة بدأت من فرنسا مع تباطؤ معدلات الوفيات اليومية بـكوفيد19؛ إذ سجلت الصحة الفرنسية 83 وفاة جديدة الخميس الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28215".

ووفق "روسيا اليوم" أضافت: "في إيطاليا حدث استقرار كبير في تسجيل عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بالفيروس الغامض الخميس الماضي؛ فيما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 642 إصابة".

وتابعت: "في إسبانيا، سجلت وزارة الصحة 48 حالة وفاة بـكورونا المستجد الخميس الماضي؛ ليتراجع معدل الوفيات اليومي لأول مرة منذ 16 مارس الماضي".

واستطردت: "في اليابان، أعلنت السلطات الخميس الماضي إلغاء حال الطوارئ المفروضة منذ أبريل لمكافحة تفشي كورونا وذلك؛ في ثلاثة أماكن غرب اليابان".

واستشهدت الصحيفة الفرنسية بإعلان "السلطات في الصين عن انتصارها على كوفيد 19 وقول رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانج: لقد حققنا نجاحًا استراتيجيًّا كبيرًا في معالجتنا لأزمة كورونا".

وقال كاتب صحيفة Les Echos إيف بورديون: إن عدد الإصابة بفيروس كوفيد19 انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بمختلف أنحاء العالم وانعكاسًا لذلك تم تخفيف الضغط في أقسام الطوارئ بشتى المستشفيات التي كانت تعاني من الاكتظاظ.

وقبل أيام أعلن طبيب فرنسي مثير للجدل، أن فيروس كورونا المستجد على وشك الانتهاء، واستبعد حدوث موجة ثانية للوباء؛ في حين كان لخبراءٍ آراءٌ مناقضة.

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