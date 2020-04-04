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البحرين.. إصابة 15 وتعافي 11 حالة إضافية من "كورونا"

وزارة الصحة: إجمالي عدد الحالات المصابة بات 285 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 399 حالة حتى الآن.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي حول فيروس كورونا (كوفيد-19)، عن رصد 15 حالة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 285 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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البحرين.. إصابة 15 وتعافي 11 حالة إضافية من "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 399 حالة حتى الآن.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي حول فيروس كورونا (كوفيد-19)، عن رصد 15 حالة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 285 حالة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:27 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:07 PM

البحرين.. إصابة 15 وتعافي 11 حالة إضافية من "كورونا"

وزارة الصحة: إجمالي عدد الحالات المصابة بات 285 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 399 حالة حتى الآن.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي حول فيروس كورونا (كوفيد-19)، عن رصد 15 حالة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 285 حالة.

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