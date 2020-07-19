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تربية نجران تنفّذ أكثر من 6533 عملية إلكترونية و1029 جلسة افتراضية

بلغ المتوسط الأسبوعي لحضور الطلاب للجلسات الافتراضية 1808 طلاب

نفّذت كلية التربية بجامعة نجران، أكثر من 6533 عملية إلكترونية خلال الفصل الصيفي.

وتَضَمّن التقرير الذي أصدرته الكلية تنفيذ 1029 جلسة افتراضية بواقع 1270 ساعة، كما شَمِلَ التقرير 1168 مادة تعليمية؛ فيما بلغ المتوسط الأسبوعي لحضور الطلاب والطالبات للجلسات الافتراضية 1808 طلاب وطالبات.

وبلغ عدد التكليفات 362 تكليفًا، و126 اختبارًا؛ بينما بلغ عدد الإعلانات المرسلة للطلاب 599 إعلانًا، وبلغ عدد المنتديات المنشأة 171 منتدى.

وأكد عميد كلية التربية الدكتور محمد الحازمي، حرص الكلية على استمرار العملية التعليمية والتدريسية للطلاب والطالبات من خلال أنظمة التعلم الإلكتروني التي وفرتها الجامعة، ومن خلال تقديم الدعم الفني والتقني المستمر لأعضاء وعضوات هيئة التدريس فيما يخص أنظمة التعلم الإلكتروني، ومتابعة سير العملية التعليمية في الأقسام الأكاديمية.

جامعة نجران الفصل الصيفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تربية نجران تنفّذ أكثر من 6533 عملية إلكترونية و1029 جلسة افتراضية
سبق

نفّذت كلية التربية بجامعة نجران، أكثر من 6533 عملية إلكترونية خلال الفصل الصيفي.

وتَضَمّن التقرير الذي أصدرته الكلية تنفيذ 1029 جلسة افتراضية بواقع 1270 ساعة، كما شَمِلَ التقرير 1168 مادة تعليمية؛ فيما بلغ المتوسط الأسبوعي لحضور الطلاب والطالبات للجلسات الافتراضية 1808 طلاب وطالبات.

وبلغ عدد التكليفات 362 تكليفًا، و126 اختبارًا؛ بينما بلغ عدد الإعلانات المرسلة للطلاب 599 إعلانًا، وبلغ عدد المنتديات المنشأة 171 منتدى.

وأكد عميد كلية التربية الدكتور محمد الحازمي، حرص الكلية على استمرار العملية التعليمية والتدريسية للطلاب والطالبات من خلال أنظمة التعلم الإلكتروني التي وفرتها الجامعة، ومن خلال تقديم الدعم الفني والتقني المستمر لأعضاء وعضوات هيئة التدريس فيما يخص أنظمة التعلم الإلكتروني، ومتابعة سير العملية التعليمية في الأقسام الأكاديمية.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
12:51 PM

تربية نجران تنفّذ أكثر من 6533 عملية إلكترونية و1029 جلسة افتراضية

بلغ المتوسط الأسبوعي لحضور الطلاب للجلسات الافتراضية 1808 طلاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت كلية التربية بجامعة نجران، أكثر من 6533 عملية إلكترونية خلال الفصل الصيفي.

وتَضَمّن التقرير الذي أصدرته الكلية تنفيذ 1029 جلسة افتراضية بواقع 1270 ساعة، كما شَمِلَ التقرير 1168 مادة تعليمية؛ فيما بلغ المتوسط الأسبوعي لحضور الطلاب والطالبات للجلسات الافتراضية 1808 طلاب وطالبات.

وبلغ عدد التكليفات 362 تكليفًا، و126 اختبارًا؛ بينما بلغ عدد الإعلانات المرسلة للطلاب 599 إعلانًا، وبلغ عدد المنتديات المنشأة 171 منتدى.

وأكد عميد كلية التربية الدكتور محمد الحازمي، حرص الكلية على استمرار العملية التعليمية والتدريسية للطلاب والطالبات من خلال أنظمة التعلم الإلكتروني التي وفرتها الجامعة، ومن خلال تقديم الدعم الفني والتقني المستمر لأعضاء وعضوات هيئة التدريس فيما يخص أنظمة التعلم الإلكتروني، ومتابعة سير العملية التعليمية في الأقسام الأكاديمية.

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