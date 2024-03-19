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فلكيان يكشفان حقيقة مقطع الشمس الحمراء.. "الزعاق": "لا يمت للحقيقة بصلة"

"الهندي" قال إن هذا الاحمرار يزداد أثناء زيادة العوالق بالجو مثل الغبار والرطوبة

وصف ملهم الهندي، مختص الفلك الفيزيائي، احمرار الشمس وقت الشروق والغروب بأنه "طبيعي لتشتت ضوء الشمس في الغلاف الجوي"، فيما رأى عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يتكئ على أسس علمية ولا واقعية.

وتفصيلاً، علَّق "الهندي" على صورة ومقطع ‏ الشمس الحمراء عبر تغريدة من حسابه بـ"تويتر" بأن هذا الاحمرار يزداد أثناء زيادة العوالق في الجو، مثل الغبار والرطوبة، خاصة في الأيام الانتقالية بين الفصول.

‏وأضاف: "الشمس في الواقع أقل حمرة من المقطع؛ وذلك لأن بعض الخصائص تُزيد تشبُّع الألوان".

ومن جهته، قال "الزعاق" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": "انتشر مقطع يزعم صاحبه تغيُّر لون الشمس إلى اللون الأحمر. وأود الإفادة بأن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يرتكز على أسس علمية ولا واقعية. ولون الشمس الظاهر في المقطع خاص بإعدادات فلاتر تصوير الكاميرا؛ إذ تجعلها بخاصية التصوير الليلي؛ فيتحول لون الشمس للأحمر".

ملهم الهندي الشمس الشروق الغروب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فلكيان يكشفان حقيقة مقطع الشمس الحمراء.. "الزعاق": "لا يمت للحقيقة بصلة"
سبق

وصف ملهم الهندي، مختص الفلك الفيزيائي، احمرار الشمس وقت الشروق والغروب بأنه "طبيعي لتشتت ضوء الشمس في الغلاف الجوي"، فيما رأى عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يتكئ على أسس علمية ولا واقعية.

وتفصيلاً، علَّق "الهندي" على صورة ومقطع ‏ الشمس الحمراء عبر تغريدة من حسابه بـ"تويتر" بأن هذا الاحمرار يزداد أثناء زيادة العوالق في الجو، مثل الغبار والرطوبة، خاصة في الأيام الانتقالية بين الفصول.

‏وأضاف: "الشمس في الواقع أقل حمرة من المقطع؛ وذلك لأن بعض الخصائص تُزيد تشبُّع الألوان".

ومن جهته، قال "الزعاق" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": "انتشر مقطع يزعم صاحبه تغيُّر لون الشمس إلى اللون الأحمر. وأود الإفادة بأن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يرتكز على أسس علمية ولا واقعية. ولون الشمس الظاهر في المقطع خاص بإعدادات فلاتر تصوير الكاميرا؛ إذ تجعلها بخاصية التصوير الليلي؛ فيتحول لون الشمس للأحمر".

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:47 AM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
07:12 AM

فلكيان يكشفان حقيقة مقطع الشمس الحمراء.. "الزعاق": "لا يمت للحقيقة بصلة"

"الهندي" قال إن هذا الاحمرار يزداد أثناء زيادة العوالق بالجو مثل الغبار والرطوبة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
16
21,423

وصف ملهم الهندي، مختص الفلك الفيزيائي، احمرار الشمس وقت الشروق والغروب بأنه "طبيعي لتشتت ضوء الشمس في الغلاف الجوي"، فيما رأى عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يتكئ على أسس علمية ولا واقعية.

وتفصيلاً، علَّق "الهندي" على صورة ومقطع ‏ الشمس الحمراء عبر تغريدة من حسابه بـ"تويتر" بأن هذا الاحمرار يزداد أثناء زيادة العوالق في الجو، مثل الغبار والرطوبة، خاصة في الأيام الانتقالية بين الفصول.

‏وأضاف: "الشمس في الواقع أقل حمرة من المقطع؛ وذلك لأن بعض الخصائص تُزيد تشبُّع الألوان".

ومن جهته، قال "الزعاق" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": "انتشر مقطع يزعم صاحبه تغيُّر لون الشمس إلى اللون الأحمر. وأود الإفادة بأن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يرتكز على أسس علمية ولا واقعية. ولون الشمس الظاهر في المقطع خاص بإعدادات فلاتر تصوير الكاميرا؛ إذ تجعلها بخاصية التصوير الليلي؛ فيتحول لون الشمس للأحمر".

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