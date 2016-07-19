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تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الليث والقنفذة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ للرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: أضم، والجموم ، والخرمة، الطائف، وخليص، ورابغ، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

كما نبّهت "هيئة الأرصاد"، اليوم، من نشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظتَي الليث والقنفذة، يستمر حتى التاسعة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ للرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: أضم، والجموم ، والخرمة، الطائف، وخليص، ورابغ، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

كما نبّهت "هيئة الأرصاد"، اليوم، من نشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظتَي الليث والقنفذة، يستمر حتى التاسعة مساءً.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:05 PM

تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الليث والقنفذة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ للرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: أضم، والجموم ، والخرمة، الطائف، وخليص، ورابغ، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

كما نبّهت "هيئة الأرصاد"، اليوم، من نشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظتَي الليث والقنفذة، يستمر حتى التاسعة مساءً.

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