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تحت أنظار الكاميرات.. لص يسرق سيارة مواطن بجدة

استغلّ نزول قائد السيارة وهي بوضع التشغيل ومناشدات بالتعرف عليه

تكثف الجهات الأمنية تحرياتها للبحث عن شخص أقدم على سرقة سيارة مواطن، مساء يوم أمس من أمام أحد المحالّ بحي أبرق الرغامة بجدة.

وكان السارق قد استغلّ نزول قائد السيارة، وأقدم على فتح الباب والهروب من الموقع.

وقال المواطن "عبدالعزيز": إنه حين اشترى يوم أمس بعض المستلزمات من أحد المحال التجارية بحي أبرق الرغامة، سرقت سيارته، حيث كانت في وضع التشغيل.

وأوضح أن سيارته من نوع "كامري" موديل 2017 ورقم اللوحة (د د أ 2673) ولونها رمادي، مضيفاً أنه أبلغ الجهات الأمنية عن سرقتها، ومنذ يوم أمس حتى الآن لم يعثر على السيارة.

وناشد المواطن قراء "سبق" مساعدته في التعرف على الشخص الذي رصدته كاميرا المحل، وأوضحت صورته، وما بدر منه في الشهر الفضيل، متمنياً سرعة التواصل على جواله رقم 0555559402

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت أنظار الكاميرات.. لص يسرق سيارة مواطن بجدة
سبق

تكثف الجهات الأمنية تحرياتها للبحث عن شخص أقدم على سرقة سيارة مواطن، مساء يوم أمس من أمام أحد المحالّ بحي أبرق الرغامة بجدة.

وكان السارق قد استغلّ نزول قائد السيارة، وأقدم على فتح الباب والهروب من الموقع.

وقال المواطن "عبدالعزيز": إنه حين اشترى يوم أمس بعض المستلزمات من أحد المحال التجارية بحي أبرق الرغامة، سرقت سيارته، حيث كانت في وضع التشغيل.

وأوضح أن سيارته من نوع "كامري" موديل 2017 ورقم اللوحة (د د أ 2673) ولونها رمادي، مضيفاً أنه أبلغ الجهات الأمنية عن سرقتها، ومنذ يوم أمس حتى الآن لم يعثر على السيارة.

وناشد المواطن قراء "سبق" مساعدته في التعرف على الشخص الذي رصدته كاميرا المحل، وأوضحت صورته، وما بدر منه في الشهر الفضيل، متمنياً سرعة التواصل على جواله رقم 0555559402

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
05:21 PM

تحت أنظار الكاميرات.. لص يسرق سيارة مواطن بجدة

استغلّ نزول قائد السيارة وهي بوضع التشغيل ومناشدات بالتعرف عليه

A A A
متعب البقمي - جدة
34
17,659

تكثف الجهات الأمنية تحرياتها للبحث عن شخص أقدم على سرقة سيارة مواطن، مساء يوم أمس من أمام أحد المحالّ بحي أبرق الرغامة بجدة.

وكان السارق قد استغلّ نزول قائد السيارة، وأقدم على فتح الباب والهروب من الموقع.

وقال المواطن "عبدالعزيز": إنه حين اشترى يوم أمس بعض المستلزمات من أحد المحال التجارية بحي أبرق الرغامة، سرقت سيارته، حيث كانت في وضع التشغيل.

وأوضح أن سيارته من نوع "كامري" موديل 2017 ورقم اللوحة (د د أ 2673) ولونها رمادي، مضيفاً أنه أبلغ الجهات الأمنية عن سرقتها، ومنذ يوم أمس حتى الآن لم يعثر على السيارة.

وناشد المواطن قراء "سبق" مساعدته في التعرف على الشخص الذي رصدته كاميرا المحل، وأوضحت صورته، وما بدر منه في الشهر الفضيل، متمنياً سرعة التواصل على جواله رقم 0555559402

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