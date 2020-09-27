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شرطة تبوك تقبض على شاب اعتدى على مقيمين في حادثين بذات الطريقة

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتم إحالته لفرع النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على شخصين أثناء قيادته دراجة هوائية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وتفصيلاً، أشارت مصادر "سبق" إلى المواطن اعتدى على مقيمين وتسبب في إصابتهما إصابة بسيطة، حيث كانا يسيران مشياً على الأقدام وهو يقود دراجة هوائية في حادثين مستقلين بذات الطريقة، وبعد تلقي الجهات الأمنية البلاغ من المقيمين تم القبض عليه في وقت وجيز.

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شرطة تبوك تقبض على شاب اعتدى على مقيمين في حادثين بذات الطريقة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على شخصين أثناء قيادته دراجة هوائية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وتفصيلاً، أشارت مصادر "سبق" إلى المواطن اعتدى على مقيمين وتسبب في إصابتهما إصابة بسيطة، حيث كانا يسيران مشياً على الأقدام وهو يقود دراجة هوائية في حادثين مستقلين بذات الطريقة، وبعد تلقي الجهات الأمنية البلاغ من المقيمين تم القبض عليه في وقت وجيز.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
08:31 PM
اخر تعديل
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
11:48 PM

شرطة تبوك تقبض على شاب اعتدى على مقيمين في حادثين بذات الطريقة

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتم إحالته لفرع النيابة العامة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
5
3,829

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على شخصين أثناء قيادته دراجة هوائية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وتفصيلاً، أشارت مصادر "سبق" إلى المواطن اعتدى على مقيمين وتسبب في إصابتهما إصابة بسيطة، حيث كانا يسيران مشياً على الأقدام وهو يقود دراجة هوائية في حادثين مستقلين بذات الطريقة، وبعد تلقي الجهات الأمنية البلاغ من المقيمين تم القبض عليه في وقت وجيز.

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