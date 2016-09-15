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جراحة ناجحة لنقل أعصاب وترميم الضفيرة العصبية لمولود بمستشفى أبها

الأولى من نوعها بعد سلسلة التطوير التي قدّمتها صحة المنطقة للمراجعين

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى أبها للولادة والأطفال، بقيادة استشاري جراحة العظام والأطراف العلوية للأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور نزار حمدي، في إجراء أول عملية من نوعها في مستشفيات صحة المنطقة لنقل أعصاب وترميم للضفيرة العصبية العضدية لطفل مولود بإصابة كاملة للضفيرة العصبية بالطرف العلوي.
وأوضحت "صحة عسير" أن هذه العملية النوعية، تأتي نتاجًا لجهود فريق عمل متكامل؛ حيث تم التعاقد مع الطبيب عبر برنامج الأطباء الزائرين بالتنسيق والمتابعة مع إدارة المراكز المتخصصة، وقام بالعديد من العمليات والعيادات التي ساهمت في تقليص قوائم الانتظار في المستشفى، وكان من أبرزها هذه العملية الجراحية.
وأضافت "الصحة" أن هذه العمليات النوعية تضاف إلى سلسلة العمليات الجراحية النوعية التي يشهدها مستشفى أبها للولادة والأطفال وغيره من مستشفيات منطقة عسير.
بدوره قدّم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على توجيهاته بتوفير التجهيزات والإمكانات اللازمة ودعمه اللا محدود للمستشفى بما يحقق خدمة المستفيدين بالشكل الأمثل، ويلبي احتياجاتهم ويسهم بشكل ملحوظ في تقليص قوائم الانتظار ورفع جودة الخدمة المقدمة، وللمساعد العلاجي بـ"صحة عسير" الدكتور عبدالله قداح، على متابعته لإنجاح مثل هذه العمليات النوعية عبر فريق عمل متناسق، يسعى لخدمة المستفيدين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم.

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جراحة ناجحة لنقل أعصاب وترميم الضفيرة العصبية لمولود بمستشفى أبها
سبق

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى أبها للولادة والأطفال، بقيادة استشاري جراحة العظام والأطراف العلوية للأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور نزار حمدي، في إجراء أول عملية من نوعها في مستشفيات صحة المنطقة لنقل أعصاب وترميم للضفيرة العصبية العضدية لطفل مولود بإصابة كاملة للضفيرة العصبية بالطرف العلوي.
وأوضحت "صحة عسير" أن هذه العملية النوعية، تأتي نتاجًا لجهود فريق عمل متكامل؛ حيث تم التعاقد مع الطبيب عبر برنامج الأطباء الزائرين بالتنسيق والمتابعة مع إدارة المراكز المتخصصة، وقام بالعديد من العمليات والعيادات التي ساهمت في تقليص قوائم الانتظار في المستشفى، وكان من أبرزها هذه العملية الجراحية.
وأضافت "الصحة" أن هذه العمليات النوعية تضاف إلى سلسلة العمليات الجراحية النوعية التي يشهدها مستشفى أبها للولادة والأطفال وغيره من مستشفيات منطقة عسير.
بدوره قدّم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على توجيهاته بتوفير التجهيزات والإمكانات اللازمة ودعمه اللا محدود للمستشفى بما يحقق خدمة المستفيدين بالشكل الأمثل، ويلبي احتياجاتهم ويسهم بشكل ملحوظ في تقليص قوائم الانتظار ورفع جودة الخدمة المقدمة، وللمساعد العلاجي بـ"صحة عسير" الدكتور عبدالله قداح، على متابعته لإنجاح مثل هذه العمليات النوعية عبر فريق عمل متناسق، يسعى لخدمة المستفيدين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
02:01 PM

جراحة ناجحة لنقل أعصاب وترميم الضفيرة العصبية لمولود بمستشفى أبها

الأولى من نوعها بعد سلسلة التطوير التي قدّمتها صحة المنطقة للمراجعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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نجح فريق طبي متخصص بمستشفى أبها للولادة والأطفال، بقيادة استشاري جراحة العظام والأطراف العلوية للأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور نزار حمدي، في إجراء أول عملية من نوعها في مستشفيات صحة المنطقة لنقل أعصاب وترميم للضفيرة العصبية العضدية لطفل مولود بإصابة كاملة للضفيرة العصبية بالطرف العلوي.
وأوضحت "صحة عسير" أن هذه العملية النوعية، تأتي نتاجًا لجهود فريق عمل متكامل؛ حيث تم التعاقد مع الطبيب عبر برنامج الأطباء الزائرين بالتنسيق والمتابعة مع إدارة المراكز المتخصصة، وقام بالعديد من العمليات والعيادات التي ساهمت في تقليص قوائم الانتظار في المستشفى، وكان من أبرزها هذه العملية الجراحية.
وأضافت "الصحة" أن هذه العمليات النوعية تضاف إلى سلسلة العمليات الجراحية النوعية التي يشهدها مستشفى أبها للولادة والأطفال وغيره من مستشفيات منطقة عسير.
بدوره قدّم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على توجيهاته بتوفير التجهيزات والإمكانات اللازمة ودعمه اللا محدود للمستشفى بما يحقق خدمة المستفيدين بالشكل الأمثل، ويلبي احتياجاتهم ويسهم بشكل ملحوظ في تقليص قوائم الانتظار ورفع جودة الخدمة المقدمة، وللمساعد العلاجي بـ"صحة عسير" الدكتور عبدالله قداح، على متابعته لإنجاح مثل هذه العمليات النوعية عبر فريق عمل متناسق، يسعى لخدمة المستفيدين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم.

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