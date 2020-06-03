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محافظ صامطة يعزي في وفاة آل حيدر

قدم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة في اتصال هاتفي خالص التعازي والمواساة لأبناء وذوي أسرة آل حيدر، في وفاة والدهم حربان بن حسن آل حيدر – رحمه الله – شيخ قبيلة آل حيدر بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة، سائلاً الله عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ونوه "زعلة "بما قدمه الفقيد "آل حيدر" خلال عمله من أعمال في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع بمحافظة صامطة وخدمة الوطن والمواطن.

فيما قدم ابن الفقيد الشيخ ”الحسن بن حربان” وأسرة آل حيدر شكرهم وتقديرهم لمحافظ صامطة على تعازيه ومواساته لهم سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء.

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محافظ صامطة يعزي في وفاة آل حيدر
سبق

قدم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة في اتصال هاتفي خالص التعازي والمواساة لأبناء وذوي أسرة آل حيدر، في وفاة والدهم حربان بن حسن آل حيدر – رحمه الله – شيخ قبيلة آل حيدر بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة، سائلاً الله عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ونوه "زعلة "بما قدمه الفقيد "آل حيدر" خلال عمله من أعمال في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع بمحافظة صامطة وخدمة الوطن والمواطن.

فيما قدم ابن الفقيد الشيخ ”الحسن بن حربان” وأسرة آل حيدر شكرهم وتقديرهم لمحافظ صامطة على تعازيه ومواساته لهم سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:37 PM

محافظ صامطة يعزي في وفاة آل حيدر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قدم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة في اتصال هاتفي خالص التعازي والمواساة لأبناء وذوي أسرة آل حيدر، في وفاة والدهم حربان بن حسن آل حيدر – رحمه الله – شيخ قبيلة آل حيدر بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة، سائلاً الله عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ونوه "زعلة "بما قدمه الفقيد "آل حيدر" خلال عمله من أعمال في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع بمحافظة صامطة وخدمة الوطن والمواطن.

فيما قدم ابن الفقيد الشيخ ”الحسن بن حربان” وأسرة آل حيدر شكرهم وتقديرهم لمحافظ صامطة على تعازيه ومواساته لهم سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء.

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