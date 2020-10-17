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أذربيجان تعلن السيطرة على مدينة جديدة في "قره باغ".. و"علييف": سنطردهم

توعدت أرمينيا بالرد على قصف كنجة ووصفته بـ"جريمة حرب" تستدعي العقاب

استعادت قوات الجيش الأذري السيطرة على مدينة فضولي، إضافة إلى سبع قرى في محيطها في إقليم قره باغ؛ حسبما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف صباح اليوم السبت.

وقال علييف في خطاب متلفز: "مدينة فضولي أصبحت تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني".

وأضاف بحسب روسيا اليوم: "عملية فضولي لها معنى رمزي. لقد استعادت أذربيجان أراضيها التاريخية القديمة"، مشيرًا إلى أن ذلك "أمّن عودة عشرات آلاف الناس إلى مناطقهم".

وحث علييف أرمينيا على "الانسحاب طوعًا من الأراضي المحتلة"، محذرًا من "أننا سنطردهم على كل حال من أراضينا حتى النهاية، دون أن يبقى لهم أثر هناك".

ووصف علييف الهجوم الصاروخي الأرمني على مدينة كنجة الأذربيجانية بأنه "جريمة حرب"، ووعد بالرد عليه في ساحة المعركة ومعاقبة المسؤولين عنه.

وقال: "هذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؛ إذا كان المجتمع الدولي لا يريد معاقبتهم فسنكون نحن من يعاقب مرتكبيها. وسنعاقبهم في ساحة المعركة".

وأعلنت السلطات الأذربيجانية صباح اليوم أن هجمات صاروخية استهدفت مدينة كنجة مساء أمس الجمعة، أدت إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 52 آخرين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أذربيجان تعلن السيطرة على مدينة جديدة في "قره باغ".. و"علييف": سنطردهم
سبق

استعادت قوات الجيش الأذري السيطرة على مدينة فضولي، إضافة إلى سبع قرى في محيطها في إقليم قره باغ؛ حسبما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف صباح اليوم السبت.

وقال علييف في خطاب متلفز: "مدينة فضولي أصبحت تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني".

وأضاف بحسب روسيا اليوم: "عملية فضولي لها معنى رمزي. لقد استعادت أذربيجان أراضيها التاريخية القديمة"، مشيرًا إلى أن ذلك "أمّن عودة عشرات آلاف الناس إلى مناطقهم".

وحث علييف أرمينيا على "الانسحاب طوعًا من الأراضي المحتلة"، محذرًا من "أننا سنطردهم على كل حال من أراضينا حتى النهاية، دون أن يبقى لهم أثر هناك".

ووصف علييف الهجوم الصاروخي الأرمني على مدينة كنجة الأذربيجانية بأنه "جريمة حرب"، ووعد بالرد عليه في ساحة المعركة ومعاقبة المسؤولين عنه.

وقال: "هذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؛ إذا كان المجتمع الدولي لا يريد معاقبتهم فسنكون نحن من يعاقب مرتكبيها. وسنعاقبهم في ساحة المعركة".

وأعلنت السلطات الأذربيجانية صباح اليوم أن هجمات صاروخية استهدفت مدينة كنجة مساء أمس الجمعة، أدت إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 52 آخرين.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
01:09 PM

أذربيجان تعلن السيطرة على مدينة جديدة في "قره باغ".. و"علييف": سنطردهم

توعدت أرمينيا بالرد على قصف كنجة ووصفته بـ"جريمة حرب" تستدعي العقاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعادت قوات الجيش الأذري السيطرة على مدينة فضولي، إضافة إلى سبع قرى في محيطها في إقليم قره باغ؛ حسبما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف صباح اليوم السبت.

وقال علييف في خطاب متلفز: "مدينة فضولي أصبحت تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني".

وأضاف بحسب روسيا اليوم: "عملية فضولي لها معنى رمزي. لقد استعادت أذربيجان أراضيها التاريخية القديمة"، مشيرًا إلى أن ذلك "أمّن عودة عشرات آلاف الناس إلى مناطقهم".

وحث علييف أرمينيا على "الانسحاب طوعًا من الأراضي المحتلة"، محذرًا من "أننا سنطردهم على كل حال من أراضينا حتى النهاية، دون أن يبقى لهم أثر هناك".

ووصف علييف الهجوم الصاروخي الأرمني على مدينة كنجة الأذربيجانية بأنه "جريمة حرب"، ووعد بالرد عليه في ساحة المعركة ومعاقبة المسؤولين عنه.

وقال: "هذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؛ إذا كان المجتمع الدولي لا يريد معاقبتهم فسنكون نحن من يعاقب مرتكبيها. وسنعاقبهم في ساحة المعركة".

وأعلنت السلطات الأذربيجانية صباح اليوم أن هجمات صاروخية استهدفت مدينة كنجة مساء أمس الجمعة، أدت إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 52 آخرين.

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