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الإمارات: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3 حالات

إجمالي الإصابات بلغ 153 حالة.. حملة تعقيم مكثفة لشوارع دبي

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 153 حالة.
وكشفت الوزارة عن تماثل 3 مصابين جدد للشفاء.
ونفذت بلدية دبي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل أول وفاتين في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.

الإمارات وزارة الصحة الإماراتية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3 حالات
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 153 حالة.
وكشفت الوزارة عن تماثل 3 مصابين جدد للشفاء.
ونفذت بلدية دبي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل أول وفاتين في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
06:32 PM

الإمارات: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3 حالات

إجمالي الإصابات بلغ 153 حالة.. حملة تعقيم مكثفة لشوارع دبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,897

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 153 حالة.
وكشفت الوزارة عن تماثل 3 مصابين جدد للشفاء.
ونفذت بلدية دبي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل أول وفاتين في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.

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