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الغذاء والدواء: "السعرات الحرارية" المكتسبة والمستهلكة هي المتحكم في وزن الجسم

قالت عبر إنفوجرافيك: التوازن مهم وضروري جدًّا لإنقاص الوزن أو تثبيته أو زيادته

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن معرفة عدد السعرات الحرارية التي تُستهلك يوميًّا تُساهم في التحكم بوزن الجسم.
ولفتت الهيئة إلى أن توازن السعرات الحرارية ضروري جدًّا لإنقاص الوزن أو تثبيته، ويتم عن طريق احتساب عدد السعرات الحرارية التي يتم اكتسابها من الطعام مقابل تلك المستهلكة في أنشطة الجسم اليومية.
وأضافت في إنفوجرفيك عبر حسابها بتويتر: أن الفارق بين السعرات المكتسبة والمستهلكة يوميًّا هو المسبب لإنقاص أو تثبيت أو زيادة الوزن.

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الغذاء والدواء: "السعرات الحرارية" المكتسبة والمستهلكة هي المتحكم في وزن الجسم
سبق

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن معرفة عدد السعرات الحرارية التي تُستهلك يوميًّا تُساهم في التحكم بوزن الجسم.
ولفتت الهيئة إلى أن توازن السعرات الحرارية ضروري جدًّا لإنقاص الوزن أو تثبيته، ويتم عن طريق احتساب عدد السعرات الحرارية التي يتم اكتسابها من الطعام مقابل تلك المستهلكة في أنشطة الجسم اليومية.
وأضافت في إنفوجرفيك عبر حسابها بتويتر: أن الفارق بين السعرات المكتسبة والمستهلكة يوميًّا هو المسبب لإنقاص أو تثبيت أو زيادة الوزن.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
11:47 AM

الغذاء والدواء: "السعرات الحرارية" المكتسبة والمستهلكة هي المتحكم في وزن الجسم

قالت عبر إنفوجرافيك: التوازن مهم وضروري جدًّا لإنقاص الوزن أو تثبيته أو زيادته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
965

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن معرفة عدد السعرات الحرارية التي تُستهلك يوميًّا تُساهم في التحكم بوزن الجسم.
ولفتت الهيئة إلى أن توازن السعرات الحرارية ضروري جدًّا لإنقاص الوزن أو تثبيته، ويتم عن طريق احتساب عدد السعرات الحرارية التي يتم اكتسابها من الطعام مقابل تلك المستهلكة في أنشطة الجسم اليومية.
وأضافت في إنفوجرفيك عبر حسابها بتويتر: أن الفارق بين السعرات المكتسبة والمستهلكة يوميًّا هو المسبب لإنقاص أو تثبيت أو زيادة الوزن.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,298
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

38 مليار ..

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14,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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