شاهد وثيقة الـ54 عاماً.. نداء الملك فيصل لجمع التبرعات للاجئي فلسطين بالأردن
نشرتها "الدارة" وتعود لعام 1967م تحمل حثًا مباشرًا للمواطنين للتبرّع لإخوانهم
تحت عنوان وثائق تاريخية، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، إحدى وثائق مركز الوثائق والمعلومات التاريخية تعود للعام 1967م، الموافق 1387 هجرية والتي تحوي إعلانًا لجمع التبرعات من المواطنين للاجئين الفلسطينيين في الأردن.
وجاءت الوثيقة التي تعود لأكثر من 54 عامًا استجابة لنداء الملك فيصل بن عبدالعزيز وقتها.
شاهد وثيقة الـ54 عاماً.. نداء الملك فيصل لجمع التبرعات للاجئي فلسطين بالأردن
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-11-30
تحت عنوان وثائق تاريخية، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، إحدى وثائق مركز الوثائق والمعلومات التاريخية تعود للعام 1967م، الموافق 1387 هجرية والتي تحوي إعلانًا لجمع التبرعات من المواطنين للاجئين الفلسطينيين في الأردن.
وجاءت الوثيقة التي تعود لأكثر من 54 عامًا استجابة لنداء الملك فيصل بن عبدالعزيز وقتها.
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
02:32 PM
شاهد وثيقة الـ54 عاماً.. نداء الملك فيصل لجمع التبرعات للاجئي فلسطين بالأردن
نشرتها "الدارة" وتعود لعام 1967م تحمل حثًا مباشرًا للمواطنين للتبرّع لإخوانهم
تحت عنوان وثائق تاريخية، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، إحدى وثائق مركز الوثائق والمعلومات التاريخية تعود للعام 1967م، الموافق 1387 هجرية والتي تحوي إعلانًا لجمع التبرعات من المواطنين للاجئين الفلسطينيين في الأردن.
وجاءت الوثيقة التي تعود لأكثر من 54 عامًا استجابة لنداء الملك فيصل بن عبدالعزيز وقتها.