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محمد رمضان: أنا الأغلى في مصر.. ولن أغنّي في مصر بعد اليوم

بعد منع مطربي "المهرجانات" من الغناء وإقامة الحفلات

أكد الفنان المصري محمد رمضان، أنه لن يغنّي بعد الآن في مصر؛ ردًّا على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي "المهرجانات" من الغناء وإقامة الحفلات.

جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري، أمس؛ حيث قال رمضان: "أنا أغنَى نجم في مصر حتى في الغناء.. وصاحب أغلى حفلة في الوطن العربي، وأنا مطرب مهرجانات، الجمهور اللي فرض عليَّ أكون مغنيًا لما لقيت التفاعل الكبير من أغاني الإعلانات اللي عملتها".

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، نقلًا عن صحف ومواقع مصرية؛ فقد شدد رمضان على أنه سيحترم "نقابة الموسيقيين، وأنه لن يقيم أي حفلات في مصر، ولكن سيظل يغني بحفلات في الدول العربية وبقية أنحاء العالم.

محمد رمضان

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محمد رمضان: أنا الأغلى في مصر.. ولن أغنّي في مصر بعد اليوم
سبق

أكد الفنان المصري محمد رمضان، أنه لن يغنّي بعد الآن في مصر؛ ردًّا على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي "المهرجانات" من الغناء وإقامة الحفلات.

جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري، أمس؛ حيث قال رمضان: "أنا أغنَى نجم في مصر حتى في الغناء.. وصاحب أغلى حفلة في الوطن العربي، وأنا مطرب مهرجانات، الجمهور اللي فرض عليَّ أكون مغنيًا لما لقيت التفاعل الكبير من أغاني الإعلانات اللي عملتها".

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، نقلًا عن صحف ومواقع مصرية؛ فقد شدد رمضان على أنه سيحترم "نقابة الموسيقيين، وأنه لن يقيم أي حفلات في مصر، ولكن سيظل يغني بحفلات في الدول العربية وبقية أنحاء العالم.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
08:58 PM

محمد رمضان: أنا الأغلى في مصر.. ولن أغنّي في مصر بعد اليوم

بعد منع مطربي "المهرجانات" من الغناء وإقامة الحفلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الفنان المصري محمد رمضان، أنه لن يغنّي بعد الآن في مصر؛ ردًّا على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي "المهرجانات" من الغناء وإقامة الحفلات.

جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري، أمس؛ حيث قال رمضان: "أنا أغنَى نجم في مصر حتى في الغناء.. وصاحب أغلى حفلة في الوطن العربي، وأنا مطرب مهرجانات، الجمهور اللي فرض عليَّ أكون مغنيًا لما لقيت التفاعل الكبير من أغاني الإعلانات اللي عملتها".

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، نقلًا عن صحف ومواقع مصرية؛ فقد شدد رمضان على أنه سيحترم "نقابة الموسيقيين، وأنه لن يقيم أي حفلات في مصر، ولكن سيظل يغني بحفلات في الدول العربية وبقية أنحاء العالم.

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