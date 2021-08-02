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بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا

كثيرون تواجدوا للمشاهدة رغم خطر الغبار الكثيف الناجم عن الهدم

أظهر مقطع فيديو لحظة هدم أربعة أبراج تبريد بارتفاع 300 قدم، في محطة "إيجبورو" للطاقة، في شمال يوركشاير بإنجلترا.

وتقرر إيقاف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالفحم في عام 2018، وهدمت أربعة من أبراجها الثمانية، التي يتألف كل منها من نحو 11 ألف طن من الخرسانة المسلحة.

ووفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ انتشر كثيرون في الحقول حول الموقع، لمشاهدة عملية الهدم، رغم تعرضهم لاستنشاق الغبار الكثيف الناجم عن تحطيم الأبراج.

يُشار إلى أن محطة توليد الكهرباء التي تبلغ طاقتها 200 ميغاواط، تعود إلى عام 1967، حيث بدأت، منذ ذلك التاريخ، في توفير الطاقة، وهناك أكثر من 300 شخص يعملون فيها.

الرئيسية/ محطات

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بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا
سبق

أظهر مقطع فيديو لحظة هدم أربعة أبراج تبريد بارتفاع 300 قدم، في محطة "إيجبورو" للطاقة، في شمال يوركشاير بإنجلترا.

وتقرر إيقاف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالفحم في عام 2018، وهدمت أربعة من أبراجها الثمانية، التي يتألف كل منها من نحو 11 ألف طن من الخرسانة المسلحة.

ووفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ انتشر كثيرون في الحقول حول الموقع، لمشاهدة عملية الهدم، رغم تعرضهم لاستنشاق الغبار الكثيف الناجم عن تحطيم الأبراج.

يُشار إلى أن محطة توليد الكهرباء التي تبلغ طاقتها 200 ميغاواط، تعود إلى عام 1967، حيث بدأت، منذ ذلك التاريخ، في توفير الطاقة، وهناك أكثر من 300 شخص يعملون فيها.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:51 PM

بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا

كثيرون تواجدوا للمشاهدة رغم خطر الغبار الكثيف الناجم عن الهدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر مقطع فيديو لحظة هدم أربعة أبراج تبريد بارتفاع 300 قدم، في محطة "إيجبورو" للطاقة، في شمال يوركشاير بإنجلترا.

وتقرر إيقاف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالفحم في عام 2018، وهدمت أربعة من أبراجها الثمانية، التي يتألف كل منها من نحو 11 ألف طن من الخرسانة المسلحة.

ووفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ انتشر كثيرون في الحقول حول الموقع، لمشاهدة عملية الهدم، رغم تعرضهم لاستنشاق الغبار الكثيف الناجم عن تحطيم الأبراج.

يُشار إلى أن محطة توليد الكهرباء التي تبلغ طاقتها 200 ميغاواط، تعود إلى عام 1967، حيث بدأت، منذ ذلك التاريخ، في توفير الطاقة، وهناك أكثر من 300 شخص يعملون فيها.

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