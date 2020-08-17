دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة . جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 10 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-17 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة .



جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.



ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 02:22 PM

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 10 مساء الأرصاد تصدر تنبيهاً من سحب رعدية ممطرة على المنطقة





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة .



جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.



ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.