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الدفاع المدني ينقذ عائلة عربية نشب حريق في منزلها بتبوك

تماسّ كهربائي من المكيف أدى إلى اشتعاله

تمكّنت فرق الدفاع المدني بتبوك من إخلاء أسرة من منزلها الواقع في حي النسيم بعد اندلاع النيران في منزلها.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري أنه في تمام الساعة 15:58 مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 17/ 5/ 1440 وردنا بلاغ عن وجود حادث حريق منزل في حي النسيم بمدينة تبوك وعلى الفور جرى انتقال الفرق الازمة للموقع.

وأضاف الرائد "الشمري" أنه عند الوصول تبين وجود تصاعد للدخان بكثافة إثر حريق داخل شقة بالطابق الثاني من مبنى مكون من ثلاث طوابق، كما اتضح وجود عائلة محتجزة داخل المبنى مكونة من ثمانية أشخاص من جنسية عربية، فقامت فرق الدفاع المدني بإخلائهم من المبنى والسيطرة على الحريق وإخماده تماماً وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

‏‎وأوضح "الشمري" أنه من خلال المعاينة اتضح أن سبب الحادث كان تماساً كهربائياً من المكيف أدى إلى اشتعاله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني ينقذ عائلة عربية نشب حريق في منزلها بتبوك
سبق

تمكّنت فرق الدفاع المدني بتبوك من إخلاء أسرة من منزلها الواقع في حي النسيم بعد اندلاع النيران في منزلها.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري أنه في تمام الساعة 15:58 مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 17/ 5/ 1440 وردنا بلاغ عن وجود حادث حريق منزل في حي النسيم بمدينة تبوك وعلى الفور جرى انتقال الفرق الازمة للموقع.

وأضاف الرائد "الشمري" أنه عند الوصول تبين وجود تصاعد للدخان بكثافة إثر حريق داخل شقة بالطابق الثاني من مبنى مكون من ثلاث طوابق، كما اتضح وجود عائلة محتجزة داخل المبنى مكونة من ثمانية أشخاص من جنسية عربية، فقامت فرق الدفاع المدني بإخلائهم من المبنى والسيطرة على الحريق وإخماده تماماً وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

‏‎وأوضح "الشمري" أنه من خلال المعاينة اتضح أن سبب الحادث كان تماساً كهربائياً من المكيف أدى إلى اشتعاله.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
07:22 PM

الدفاع المدني ينقذ عائلة عربية نشب حريق في منزلها بتبوك

تماسّ كهربائي من المكيف أدى إلى اشتعاله

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
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تمكّنت فرق الدفاع المدني بتبوك من إخلاء أسرة من منزلها الواقع في حي النسيم بعد اندلاع النيران في منزلها.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري أنه في تمام الساعة 15:58 مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 17/ 5/ 1440 وردنا بلاغ عن وجود حادث حريق منزل في حي النسيم بمدينة تبوك وعلى الفور جرى انتقال الفرق الازمة للموقع.

وأضاف الرائد "الشمري" أنه عند الوصول تبين وجود تصاعد للدخان بكثافة إثر حريق داخل شقة بالطابق الثاني من مبنى مكون من ثلاث طوابق، كما اتضح وجود عائلة محتجزة داخل المبنى مكونة من ثمانية أشخاص من جنسية عربية، فقامت فرق الدفاع المدني بإخلائهم من المبنى والسيطرة على الحريق وإخماده تماماً وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

‏‎وأوضح "الشمري" أنه من خلال المعاينة اتضح أن سبب الحادث كان تماساً كهربائياً من المكيف أدى إلى اشتعاله.

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