النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لسان الحال يلهج بالدعاء.. شاهد اكتمال وصول الحجاج لمسجد نمرة بعرفات

انسيابية وتحقيق للبروتوكولات الصحية.. وضيوف الرحمن يُشيدون بالتجهيزات

وصلت أفواج الحجاج إلى صعيد "عرفات" بحمد الله وتوفيقه، بعد مبيتهم، أمس الأربعاء" بمشعر منى؛ حيث قضوا يوم التروية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة وتدابير صحية ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا التي عملت على تحقيقها كل الأجهزة المعنية.

وقد استقر الحجاج بمسجد نمرة في أجواء روحانية إيمانية، راجين القبول والمغفرة من المولى عز وجل، مقتدين بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ملبين ومكبرين، ولسان حالهم يلهج بالدعاء على أنْ مَنّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في هذا العام.

وأشاد ضيوف الرحمن بالتجهيزات المتميزة والخدمات المقدمة لهم بمسجد نمرة من قِبَل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من تهيئة المسجد وفق البروتوكولات الصحية، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة التي من خلالها يمكّن للحاج أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وقد جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية كوادرها لضمان انسيابية دخول الحجاج عبر مداخل مخصصة وإجراء الفحوصات لهم وتوزيع هدية لكل حاج عبارة عن سجادة ومعقمات وباركود لمصحف المدينة النبوية وباركود للمكتبة الإسلامية الشاملة التي من خلالها يتم تحميل الكتب والمطبوعات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية؛ بما فيها صفة الحج والعمرة والأحكام المتعلقة بها.

ورفع ضيوف الرحمن الثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على جهودهم المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل الإمكانيات لأمن وسلامة الحجاج في ظل جائحة كورونا.

مشعر عرفات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لسان الحال يلهج بالدعاء.. شاهد اكتمال وصول الحجاج لمسجد نمرة بعرفات
سبق

وصلت أفواج الحجاج إلى صعيد "عرفات" بحمد الله وتوفيقه، بعد مبيتهم، أمس الأربعاء" بمشعر منى؛ حيث قضوا يوم التروية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة وتدابير صحية ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا التي عملت على تحقيقها كل الأجهزة المعنية.

وقد استقر الحجاج بمسجد نمرة في أجواء روحانية إيمانية، راجين القبول والمغفرة من المولى عز وجل، مقتدين بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ملبين ومكبرين، ولسان حالهم يلهج بالدعاء على أنْ مَنّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في هذا العام.

وأشاد ضيوف الرحمن بالتجهيزات المتميزة والخدمات المقدمة لهم بمسجد نمرة من قِبَل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من تهيئة المسجد وفق البروتوكولات الصحية، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة التي من خلالها يمكّن للحاج أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وقد جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية كوادرها لضمان انسيابية دخول الحجاج عبر مداخل مخصصة وإجراء الفحوصات لهم وتوزيع هدية لكل حاج عبارة عن سجادة ومعقمات وباركود لمصحف المدينة النبوية وباركود للمكتبة الإسلامية الشاملة التي من خلالها يتم تحميل الكتب والمطبوعات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية؛ بما فيها صفة الحج والعمرة والأحكام المتعلقة بها.

ورفع ضيوف الرحمن الثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على جهودهم المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل الإمكانيات لأمن وسلامة الحجاج في ظل جائحة كورونا.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
01:09 PM

لسان الحال يلهج بالدعاء.. شاهد اكتمال وصول الحجاج لمسجد نمرة بعرفات

انسيابية وتحقيق للبروتوكولات الصحية.. وضيوف الرحمن يُشيدون بالتجهيزات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,548

وصلت أفواج الحجاج إلى صعيد "عرفات" بحمد الله وتوفيقه، بعد مبيتهم، أمس الأربعاء" بمشعر منى؛ حيث قضوا يوم التروية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة وتدابير صحية ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا التي عملت على تحقيقها كل الأجهزة المعنية.

وقد استقر الحجاج بمسجد نمرة في أجواء روحانية إيمانية، راجين القبول والمغفرة من المولى عز وجل، مقتدين بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ملبين ومكبرين، ولسان حالهم يلهج بالدعاء على أنْ مَنّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في هذا العام.

وأشاد ضيوف الرحمن بالتجهيزات المتميزة والخدمات المقدمة لهم بمسجد نمرة من قِبَل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من تهيئة المسجد وفق البروتوكولات الصحية، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة التي من خلالها يمكّن للحاج أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وقد جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية كوادرها لضمان انسيابية دخول الحجاج عبر مداخل مخصصة وإجراء الفحوصات لهم وتوزيع هدية لكل حاج عبارة عن سجادة ومعقمات وباركود لمصحف المدينة النبوية وباركود للمكتبة الإسلامية الشاملة التي من خلالها يتم تحميل الكتب والمطبوعات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية؛ بما فيها صفة الحج والعمرة والأحكام المتعلقة بها.

ورفع ضيوف الرحمن الثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على جهودهم المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل الإمكانيات لأمن وسلامة الحجاج في ظل جائحة كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,553
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,087
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,752
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,293

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة