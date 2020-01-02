بدر العساكر: لن نقبل المساومة على قادتنا ووطننا.. ولن نسمح للمشككين بـ"مسك"

أبدى بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك، استغرابه من محاولات البعض بربط أسماء ذات آراء أو مواقف نرفضها ضد بلادنا ومجتمعنا بمسك الخيرية.

‏وقال: نشدد مجددًا أننا لن نقبل أن تكون المؤسسة عرضة لمحاولات تسعى للنيل منها.

‏وأضاف: نجدد أننا لن نقبل المساومة على قادتنا ووطننا.. وسنتخذ إجراءات نظامية بحق من يورد مزاعم تحاول التشكيك في المؤسسة.