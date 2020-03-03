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"متحدث الصحة": مصاب كورونا لم يفصح بقدومه من إيران وتم الكشف على 70 مخالطاً له

حالته مستقرة ويتلقى العلاج حالياً

تصوير: عبًدالله النحيط: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبد العالي أن المواطن المصاب بفيروس كورونا بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية حالته مستقرة ويتلقى العلاج حالياً.
جاء ذلك في الإيجاز الصحفي الذي ألقاه أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مشيراً أنه تم أخذ عينات من 70 شخصًا من المخالطين له، وسيتم الكشف عن النتائج خلال ساعات. وأضاف أن المصاب كان قادماً من إيران عبر مملكة البحرين وعند دخوله الأراضي السعودية عبر جسر الملك فهد تم أخذ العينات، في الوقت الذي لم يشر بقدومه من إيران ولم يفصح عن ذلك .

وبيّن أنه تم رصد جميع المواقع التي مر بها داخل المملكة من مراكز صحية وزيارات مجتمعية ومزرعته الخاصة، ونشكره على تجاوبه مع فريق التدخل السريع في الكشف والتحليل.وأكد "العبدالعالي" أنه لا صحة لما أشيع من أن المصاب يعمل في وظيفة معلم، محذراً في الوقت ذاته من الانجراف خلف الشائعات.وطالب في نهاية الإيجاز بضرورة إفصاح المسافرين عن المناطق التي قدموا منها .

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الصحة": مصاب كورونا لم يفصح بقدومه من إيران وتم الكشف على 70 مخالطاً له
سبق

تصوير: عبًدالله النحيط: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبد العالي أن المواطن المصاب بفيروس كورونا بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية حالته مستقرة ويتلقى العلاج حالياً.
جاء ذلك في الإيجاز الصحفي الذي ألقاه أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مشيراً أنه تم أخذ عينات من 70 شخصًا من المخالطين له، وسيتم الكشف عن النتائج خلال ساعات. وأضاف أن المصاب كان قادماً من إيران عبر مملكة البحرين وعند دخوله الأراضي السعودية عبر جسر الملك فهد تم أخذ العينات، في الوقت الذي لم يشر بقدومه من إيران ولم يفصح عن ذلك .

وبيّن أنه تم رصد جميع المواقع التي مر بها داخل المملكة من مراكز صحية وزيارات مجتمعية ومزرعته الخاصة، ونشكره على تجاوبه مع فريق التدخل السريع في الكشف والتحليل.وأكد "العبدالعالي" أنه لا صحة لما أشيع من أن المصاب يعمل في وظيفة معلم، محذراً في الوقت ذاته من الانجراف خلف الشائعات.وطالب في نهاية الإيجاز بضرورة إفصاح المسافرين عن المناطق التي قدموا منها .

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
04:13 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
05:25 PM

"متحدث الصحة": مصاب كورونا لم يفصح بقدومه من إيران وتم الكشف على 70 مخالطاً له

حالته مستقرة ويتلقى العلاج حالياً

A A A
عيسى الحربي - الرياض
11
17,133

تصوير: عبًدالله النحيط: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبد العالي أن المواطن المصاب بفيروس كورونا بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية حالته مستقرة ويتلقى العلاج حالياً.
جاء ذلك في الإيجاز الصحفي الذي ألقاه أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مشيراً أنه تم أخذ عينات من 70 شخصًا من المخالطين له، وسيتم الكشف عن النتائج خلال ساعات. وأضاف أن المصاب كان قادماً من إيران عبر مملكة البحرين وعند دخوله الأراضي السعودية عبر جسر الملك فهد تم أخذ العينات، في الوقت الذي لم يشر بقدومه من إيران ولم يفصح عن ذلك .

وبيّن أنه تم رصد جميع المواقع التي مر بها داخل المملكة من مراكز صحية وزيارات مجتمعية ومزرعته الخاصة، ونشكره على تجاوبه مع فريق التدخل السريع في الكشف والتحليل.وأكد "العبدالعالي" أنه لا صحة لما أشيع من أن المصاب يعمل في وظيفة معلم، محذراً في الوقت ذاته من الانجراف خلف الشائعات.وطالب في نهاية الإيجاز بضرورة إفصاح المسافرين عن المناطق التي قدموا منها .

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