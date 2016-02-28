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المملكة المتحدة تدين الهجمات التي أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

المتسببون بها ليسوا جادين في عملية السلام

أدانت المملكة المتحدة، اليوم، الهجمات التي أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالصاروخ البالستي والطائرات دون طيار “مفخخة” على المملكة.


وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنّها الحوثيون على المملكة العربية السعودية ومأرب، مضيفًا أن هذه الهجمات تُعرّض حياة الأبرياء للخطر، وتُظهر أن المتسببين بها ليسوا جادين في عملية السلام، ولا في حماية الشعب اليمني.

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المملكة المتحدة تدين الهجمات التي أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة
سبق

أدانت المملكة المتحدة، اليوم، الهجمات التي أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالصاروخ البالستي والطائرات دون طيار “مفخخة” على المملكة.


وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنّها الحوثيون على المملكة العربية السعودية ومأرب، مضيفًا أن هذه الهجمات تُعرّض حياة الأبرياء للخطر، وتُظهر أن المتسببين بها ليسوا جادين في عملية السلام، ولا في حماية الشعب اليمني.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
06:17 PM

المملكة المتحدة تدين الهجمات التي أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

المتسببون بها ليسوا جادين في عملية السلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت المملكة المتحدة، اليوم، الهجمات التي أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالصاروخ البالستي والطائرات دون طيار “مفخخة” على المملكة.


وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنّها الحوثيون على المملكة العربية السعودية ومأرب، مضيفًا أن هذه الهجمات تُعرّض حياة الأبرياء للخطر، وتُظهر أن المتسببين بها ليسوا جادين في عملية السلام، ولا في حماية الشعب اليمني.

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