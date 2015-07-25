قوات عسكرية إريترية تحتشد قرب مثلث حدودي مع السودان وإثيوبيا

بعد نحو 5 أشهر من محاولة سابقة

نقلت "الشرق" عن مصادر سودانية، اليوم (الأحد)، أن حشودًا عسكرية لقوات إريترية تتمركز في منطقتي "تسني" و"أم حجر"، قرب المثلث الحدودي السوداني الإثيوبي والإريتري.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحتشد فيها قوات إريترية على الحدود السودانية، ففي فبراير الماضي احتشدت قوات من الجيشين الإثيوبي والإريتري قرب منطقتين حدوديتين مع السودان هما الديمة وحمدايت التابعة لولاية كسلا.