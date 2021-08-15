قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

كان يعاني ضيقاً شديداً بالشرايين المغذية لعضلة القلب وأمراضاً مصاحبة

نجح فريق طبي متخصّص في جراحة القلب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، في إنقاذ حياة مريض يعاني ضيقاً شديداً بالشرايين المغذية لعضلة القلب، وأمراضاً مصاحبة شملت ارتفاع ضغط الدم، والسكري، بإجراء جراحة قلب مفتوح ناجحة لزراعة 3 شرايين.

وقال المدير الطبي المساعد د. سعد الشهراني؛ إنه فور وصول المريض للمستشفى تمّ نقله بشكل عاجل إلى قسم قسطرة القلب، وخضع لحزمة من الفحوصات اللازمة، بما فيها الإيكو وفحوصات الدم، وأظهرت النتائج أنه يعاني ضيقاً حاداً في شرايين القلب، حيث تمّ إجراء قسطرة استكشافية لاستكمال التشخيص الطبي، أوضحت وجود تضيق حاد في ثلاثة من الشرايين الرئيسة المغذية للقلب، وبعد دراسة الحالة من قِبَل الفريق الطبي المتخصّص في جراحة القلب، تقرّر إجراء عملية قلب مفتوح لإنقاذ حياة المريض.

وأضاف الشهراني؛ أن الفريق الطبي تمكّن -ولله الحمد- من زراعة ثلاثة شرايين في عملية دقيقة، استغرقت أربع ساعات، حيث أُدخل المريض غرفة العمليات تحت التخدير الكامل، ومن ثم تمّ توصيل المريض بجهاز القلب الرئوي الصناعي؛ ليجري بعدها الفريق الطبي زراعة الشرايين الجديدة لتأمين مرور الدم بشكل طبيعي إلى عضلة القلب، وبعد انتهاء الجراحة تمّ نقل المريض للعناية المركزة، حيث ظل تحت المراقبة، ثم نُقل لغرفة التنويم.

واختتم بأن المريض بقي بالعناية المركزة القلبية لعدة أيام للاطمئنان على صحته ومراقبة العلامات الحيوية كافة، وغادر المستشفى بصحة جيدة بعد أن عاد القلب إلى وضعه الطبيعي مجدداً -بفضل الله-.