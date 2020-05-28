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بـ 9 طعنات ... مقتل مواطنة ستينية على يد عاملتها المنزلية بالمجاردة

ألقي القبض عليها بعدما تحصنت بإحدى غرف المنزل

باشرت الجهات الأمنية في محافظة المجاردة، اليوم جريمة قتل في أحد المنازل بمركز عبس، راح ضحيتها ربة منزل ستينية بـ 9 طعنات متفرقة على يد عاملتها المنزلية.

وفي التفاصيل أقدمت عاملة منزلية من جنسية أوغندية اليوم على طعن مواطنة ستينية تعمل لديها القاتلة منذ قرابة الـ 3 أشهر بسلاح أبيض وبـ 9 طعنات نافذة أردتها قتيلة.

وباشرت الجهات الأمنية مسرح الجريمة بقيادة مدير مركز شرطة عبس رئيس رقباء عبد الله سرحان القرني والتي وجدت القاتلة وقد تحصنت في إحدى غرف المنزل فتم خلع الباب وألقت القبض على العاملة التي وجدت بها طعنة يشتبه في محاولتها الانتحار وحرّزت أداة الجريمة.

جريمة قتل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ 9 طعنات ... مقتل مواطنة ستينية على يد عاملتها المنزلية بالمجاردة
سبق

باشرت الجهات الأمنية في محافظة المجاردة، اليوم جريمة قتل في أحد المنازل بمركز عبس، راح ضحيتها ربة منزل ستينية بـ 9 طعنات متفرقة على يد عاملتها المنزلية.

وفي التفاصيل أقدمت عاملة منزلية من جنسية أوغندية اليوم على طعن مواطنة ستينية تعمل لديها القاتلة منذ قرابة الـ 3 أشهر بسلاح أبيض وبـ 9 طعنات نافذة أردتها قتيلة.

وباشرت الجهات الأمنية مسرح الجريمة بقيادة مدير مركز شرطة عبس رئيس رقباء عبد الله سرحان القرني والتي وجدت القاتلة وقد تحصنت في إحدى غرف المنزل فتم خلع الباب وألقت القبض على العاملة التي وجدت بها طعنة يشتبه في محاولتها الانتحار وحرّزت أداة الجريمة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:37 PM

بـ 9 طعنات ... مقتل مواطنة ستينية على يد عاملتها المنزلية بالمجاردة

ألقي القبض عليها بعدما تحصنت بإحدى غرف المنزل

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
2,997

باشرت الجهات الأمنية في محافظة المجاردة، اليوم جريمة قتل في أحد المنازل بمركز عبس، راح ضحيتها ربة منزل ستينية بـ 9 طعنات متفرقة على يد عاملتها المنزلية.

وفي التفاصيل أقدمت عاملة منزلية من جنسية أوغندية اليوم على طعن مواطنة ستينية تعمل لديها القاتلة منذ قرابة الـ 3 أشهر بسلاح أبيض وبـ 9 طعنات نافذة أردتها قتيلة.

وباشرت الجهات الأمنية مسرح الجريمة بقيادة مدير مركز شرطة عبس رئيس رقباء عبد الله سرحان القرني والتي وجدت القاتلة وقد تحصنت في إحدى غرف المنزل فتم خلع الباب وألقت القبض على العاملة التي وجدت بها طعنة يشتبه في محاولتها الانتحار وحرّزت أداة الجريمة.

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