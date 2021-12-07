نادي الإبل: إنشاء المراكز الطبية دور القطاع الخاص وليس مسؤوليتنا

"ابن حمدان": على ملاك الإبل المساهمة بنجاح المهرجان

قال رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين: إن النادي لا يتحمل مسؤولية إنشاء مراكز طبية للكشف على الإبل؛ لأنه من واجبات رجال الأعمال من ملاك الإبل.

وأضاف "ابن حثلين": النادي مساهمة منه في خدمة الملاك يدعم ويقدم الخدمات الطبية؛ للتأكد من سلامة الحلال ومبادرة تطمن تقوم بهذا الدور.

من جانب آخر، قدم مالك الإبل الفريق محمد بن حمدان البقمي، الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على تبني ودعم مهرجان الملك عبدالعزيز الذي يعد بحق كرنفالا عالميا يفتخر به أمام العالم.

وثمن جهود إدارة نادي الإبل في إخراج المهرجان بهذه الصورة الرائعة والمميزة بقيادة الشيخ فهد بن حثلين وإدارته المثالية.

وقال: نطمح لمواصلة التميز والتجديد والآمال كبيرة وقد اقترحت استفادة النادي من الخبرات المميزة لأهل الإبل المعروفين بالخبرة والثقافة والمعرفة؛ للمساعدة في المزيد من التطوير.

وأكد "ابن حمدان" أن على ملاك الإبل وجمهورها المساهمة ومساعدة نادي الإبل في إخراج المهرجان العالمي بأفضل صورة تعكس حضارة وثقافة ورقي الوطن ووسط أهل الإبل.

وأوضح أن المشاركة في التلاد في هذه النسخة هي الأولى في الصياهد ولا ترضي الطموح، ولكننا نعد جمهورنا في النسخ القادمة بتحقيق النتائج التي نطمح لها.