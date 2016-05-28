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"الطريقي": تطوير المناهج والخطط الدراسية تتفق مع متطلبات المرحلة

أكد أن التقويم الدراسي تضمن الاستثمار الأمثل للعام والموارد التعليمية

أكد مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي أن تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات المرحلة وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم.

وأضاف الطريقي أن ذلك من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم، كما أن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلين دراسيين لتحقيق تطوير حقيقي وعميق لمنظومة التعليم.

ونوه الطريقي بإعلان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس الأربعاء التحديثات الجديدة على التقويم الدراسي والخطط الدراسية للعام الدراسي المقبل 1443هـ متضمنة عدداً من التغييرات والتحسينات التي تعتبر تاريخية للوزارة، حيث شملت جوانب عدة.

وبهذه المناسبة رفع الطريقي باسمه ونيابة عن منسوبي إدارته الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ولوزارة التعليم نظير ما يقدم من عناية واهتمام للتعليم ومخرجاته وتطوير نظام التعليم بشكل عام.

مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الطريقي": تطوير المناهج والخطط الدراسية تتفق مع متطلبات المرحلة
سبق

أكد مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي أن تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات المرحلة وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم.

وأضاف الطريقي أن ذلك من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم، كما أن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلين دراسيين لتحقيق تطوير حقيقي وعميق لمنظومة التعليم.

ونوه الطريقي بإعلان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس الأربعاء التحديثات الجديدة على التقويم الدراسي والخطط الدراسية للعام الدراسي المقبل 1443هـ متضمنة عدداً من التغييرات والتحسينات التي تعتبر تاريخية للوزارة، حيث شملت جوانب عدة.

وبهذه المناسبة رفع الطريقي باسمه ونيابة عن منسوبي إدارته الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ولوزارة التعليم نظير ما يقدم من عناية واهتمام للتعليم ومخرجاته وتطوير نظام التعليم بشكل عام.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
03:44 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
12:07 AM

"الطريقي": تطوير المناهج والخطط الدراسية تتفق مع متطلبات المرحلة

أكد أن التقويم الدراسي تضمن الاستثمار الأمثل للعام والموارد التعليمية

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فلاح الجوفان - الزلفي
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أكد مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي أن تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات المرحلة وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم.

وأضاف الطريقي أن ذلك من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم، كما أن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلين دراسيين لتحقيق تطوير حقيقي وعميق لمنظومة التعليم.

ونوه الطريقي بإعلان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس الأربعاء التحديثات الجديدة على التقويم الدراسي والخطط الدراسية للعام الدراسي المقبل 1443هـ متضمنة عدداً من التغييرات والتحسينات التي تعتبر تاريخية للوزارة، حيث شملت جوانب عدة.

وبهذه المناسبة رفع الطريقي باسمه ونيابة عن منسوبي إدارته الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ولوزارة التعليم نظير ما يقدم من عناية واهتمام للتعليم ومخرجاته وتطوير نظام التعليم بشكل عام.

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