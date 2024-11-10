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استشاري العيون "الثمالي": فرك العين باستمرار يضعف النظر

نصح الآباء بمتابعة الأبناء وزيارة الطبيب

حذّر استشاري طب وجراحة العيون البروفيسور الدكتور طلال الثمالي من فرك العين بشكل مستمر للأطفال والبالغين لما يسبب ذلك في جعل القرنية رقيقة مما قد يؤدي إلى تحدب تدريجي وبالتالي الإصابة بالقرنية المخروطية.

وأوضح الدكتور الثمالي أن اليوم 10 نوفمبر يصادف اليوم العالمي للقرنية المخروطية ويهدف للتعريف بهذا المرض والتوعية وسُبل الوقاية منه، حيث إن مرض القرنية المخروطية هو عبارة عن تتحدب تدريجي في القرنية وتتحول فيه من شكل قبة إلى شكل يشبه المخروط غير المتناظر، هذا الشكل يؤدي إلى تدهور في النظر وإلى تغيير في النظارات الطبية بشكل مستمر، وقد يصيب عين واحدة أو كلتا العينين".

وكشف "الثمالي" أن هناك دراسات تشير إلى أن نسبة الإصابة بالقرنية المخروطية عالية في المجتمع السعودية مقارنة بالدول الأخرى لأسباب قد تُعزى إلى زواج الأقارب وخصوصاً في المناطق المرتفعة بسبب نقص الأكسجين".

واختتم: "على الوالدين متابعة أطفالهم وفي حال مشاهدتهم يفركون أعينهم باستمرار يجب عليهم التوجه بهم إلى طبيب مختص وعلى البالغين الفحص في حال الشعور بأي نقص بالنظر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري العيون "الثمالي": فرك العين باستمرار يضعف النظر
سبق

حذّر استشاري طب وجراحة العيون البروفيسور الدكتور طلال الثمالي من فرك العين بشكل مستمر للأطفال والبالغين لما يسبب ذلك في جعل القرنية رقيقة مما قد يؤدي إلى تحدب تدريجي وبالتالي الإصابة بالقرنية المخروطية.

وأوضح الدكتور الثمالي أن اليوم 10 نوفمبر يصادف اليوم العالمي للقرنية المخروطية ويهدف للتعريف بهذا المرض والتوعية وسُبل الوقاية منه، حيث إن مرض القرنية المخروطية هو عبارة عن تتحدب تدريجي في القرنية وتتحول فيه من شكل قبة إلى شكل يشبه المخروط غير المتناظر، هذا الشكل يؤدي إلى تدهور في النظر وإلى تغيير في النظارات الطبية بشكل مستمر، وقد يصيب عين واحدة أو كلتا العينين".

وكشف "الثمالي" أن هناك دراسات تشير إلى أن نسبة الإصابة بالقرنية المخروطية عالية في المجتمع السعودية مقارنة بالدول الأخرى لأسباب قد تُعزى إلى زواج الأقارب وخصوصاً في المناطق المرتفعة بسبب نقص الأكسجين".

واختتم: "على الوالدين متابعة أطفالهم وفي حال مشاهدتهم يفركون أعينهم باستمرار يجب عليهم التوجه بهم إلى طبيب مختص وعلى البالغين الفحص في حال الشعور بأي نقص بالنظر".

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
05:16 PM

استشاري العيون "الثمالي": فرك العين باستمرار يضعف النظر

نصح الآباء بمتابعة الأبناء وزيارة الطبيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر استشاري طب وجراحة العيون البروفيسور الدكتور طلال الثمالي من فرك العين بشكل مستمر للأطفال والبالغين لما يسبب ذلك في جعل القرنية رقيقة مما قد يؤدي إلى تحدب تدريجي وبالتالي الإصابة بالقرنية المخروطية.

وأوضح الدكتور الثمالي أن اليوم 10 نوفمبر يصادف اليوم العالمي للقرنية المخروطية ويهدف للتعريف بهذا المرض والتوعية وسُبل الوقاية منه، حيث إن مرض القرنية المخروطية هو عبارة عن تتحدب تدريجي في القرنية وتتحول فيه من شكل قبة إلى شكل يشبه المخروط غير المتناظر، هذا الشكل يؤدي إلى تدهور في النظر وإلى تغيير في النظارات الطبية بشكل مستمر، وقد يصيب عين واحدة أو كلتا العينين".

وكشف "الثمالي" أن هناك دراسات تشير إلى أن نسبة الإصابة بالقرنية المخروطية عالية في المجتمع السعودية مقارنة بالدول الأخرى لأسباب قد تُعزى إلى زواج الأقارب وخصوصاً في المناطق المرتفعة بسبب نقص الأكسجين".

واختتم: "على الوالدين متابعة أطفالهم وفي حال مشاهدتهم يفركون أعينهم باستمرار يجب عليهم التوجه بهم إلى طبيب مختص وعلى البالغين الفحص في حال الشعور بأي نقص بالنظر".

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