ظهر بهيئة غير مألوفة واختبأ بأماكن مجهولة.. شرطة الباحة تطيح بشاب أثار الهلع بين المواطنين

"آل طراد": الجهات الأمنية تابعت المتداول في وسائل التواصل.. اتخذت الإجراءات لإحالته إلى النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة في مدينة الباحة والاختباء في أماكن مجهولة.

وقال "آل طراد": تمكنت الشرطة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.