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صندوق الشهداء والمصابين والأسرى يعقد اجتماعه الأول.. برئاسة "الحارثي"

مستشار وزير الداخلية استعرض الأدوار المطلوبة في المرحلة الأولية

عُقد يوم أمس بمقر الأمانة العامة لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بمدينة الرياض الاجتماع الأول للصندوق برئاسة مستشار وزير الداخلية الأمين العام للصندوق د. ساعد العرابي الحارثي، وذلك بحضور منسوبي الصندوق.

وقد استهل الاجتماع بترحيب "الحارثي" بالأعضاء الذين انضموا للصندوق، متطلعاً لدورهم في تأسيسه والأدوار المطلوبة في المرحلة الأولية؛ لما لهم من خبرة وكفاءة في أداء الأدوار المنوطة بهم بما يحقق مستهدفات الصندوق.

وشهد الاجتماع استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بالأعمال التأسيسية للصندوق.

وأكد " الحارثي" التزام الصندوق بتقديم جميع الخدمات للمستفيدين بأحدث الإجراءات والسياسات وباستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية وبتميز مؤسسي وحوكمة عالية لتحقيق رضا المستفيدين؛ تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

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صندوق الشهداء والمصابين والأسرى يعقد اجتماعه الأول.. برئاسة "الحارثي"
سبق

عُقد يوم أمس بمقر الأمانة العامة لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بمدينة الرياض الاجتماع الأول للصندوق برئاسة مستشار وزير الداخلية الأمين العام للصندوق د. ساعد العرابي الحارثي، وذلك بحضور منسوبي الصندوق.

وقد استهل الاجتماع بترحيب "الحارثي" بالأعضاء الذين انضموا للصندوق، متطلعاً لدورهم في تأسيسه والأدوار المطلوبة في المرحلة الأولية؛ لما لهم من خبرة وكفاءة في أداء الأدوار المنوطة بهم بما يحقق مستهدفات الصندوق.

وشهد الاجتماع استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بالأعمال التأسيسية للصندوق.

وأكد " الحارثي" التزام الصندوق بتقديم جميع الخدمات للمستفيدين بأحدث الإجراءات والسياسات وباستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية وبتميز مؤسسي وحوكمة عالية لتحقيق رضا المستفيدين؛ تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
03:47 PM

صندوق الشهداء والمصابين والأسرى يعقد اجتماعه الأول.. برئاسة "الحارثي"

مستشار وزير الداخلية استعرض الأدوار المطلوبة في المرحلة الأولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عُقد يوم أمس بمقر الأمانة العامة لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بمدينة الرياض الاجتماع الأول للصندوق برئاسة مستشار وزير الداخلية الأمين العام للصندوق د. ساعد العرابي الحارثي، وذلك بحضور منسوبي الصندوق.

وقد استهل الاجتماع بترحيب "الحارثي" بالأعضاء الذين انضموا للصندوق، متطلعاً لدورهم في تأسيسه والأدوار المطلوبة في المرحلة الأولية؛ لما لهم من خبرة وكفاءة في أداء الأدوار المنوطة بهم بما يحقق مستهدفات الصندوق.

وشهد الاجتماع استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بالأعمال التأسيسية للصندوق.

وأكد " الحارثي" التزام الصندوق بتقديم جميع الخدمات للمستفيدين بأحدث الإجراءات والسياسات وباستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية وبتميز مؤسسي وحوكمة عالية لتحقيق رضا المستفيدين؛ تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

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