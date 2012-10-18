تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة: تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والعلا والمهد واليتمة ووادي الفرع والرايس والعيص وينبع وينبع النخل.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-10-18
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة: تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والعلا والمهد واليتمة ووادي الفرع والرايس والعيص وينبع وينبع النخل.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
08:13 AM
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة: تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والعلا والمهد واليتمة ووادي الفرع والرايس والعيص وينبع وينبع النخل.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.