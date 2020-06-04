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وزير يمني يدعو المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل ومساعدة متضرري المنخفض المداري

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، اليوم، المنظمات الإغاثية الأممية للتدخل العاجل، وإرسال المواد الإغاثية للمتضررين من السيول والأمطار جراء المنخفض المداري بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

وطالب "فتح" وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، إلى إغاثة المتضررين هناك.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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وزير يمني يدعو المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل ومساعدة متضرري المنخفض المداري
سبق

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، اليوم، المنظمات الإغاثية الأممية للتدخل العاجل، وإرسال المواد الإغاثية للمتضررين من السيول والأمطار جراء المنخفض المداري بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

وطالب "فتح" وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، إلى إغاثة المتضررين هناك.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
10:25 PM

وزير يمني يدعو المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل ومساعدة متضرري المنخفض المداري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، اليوم، المنظمات الإغاثية الأممية للتدخل العاجل، وإرسال المواد الإغاثية للمتضررين من السيول والأمطار جراء المنخفض المداري بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

وطالب "فتح" وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، إلى إغاثة المتضررين هناك.

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