وزير يمني يدعو المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل ومساعدة متضرري المنخفض المداري

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، اليوم، المنظمات الإغاثية الأممية للتدخل العاجل، وإرسال المواد الإغاثية للمتضررين من السيول والأمطار جراء المنخفض المداري بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

وطالب "فتح" وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، إلى إغاثة المتضررين هناك.