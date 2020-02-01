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"السيسي" يؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

بحث آخر مستجداتها مع "عباس"

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (السبت) لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية عبر إقامة دولة مستقلة وفقًا للشرعية الدولية، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أوردته "فرانس 24".

وأوضح "راضي" أن "السيسي" استقبل "عباس"، الذي وصل إلى القاهرة مساء اليوم لحضور اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية، وبحث معه آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة والإعلان عن خطة السلام الأميركية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها.

وأضاف أن الرئيس المصري رأى في الوقت نفسه أنه "في نهاية المطاف لا بديل من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية".

وفي اجتماعه أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أعلن "عباس"، مدعوماً بإجماع عربي على رفض الخطة الأميركية للسلام، قطع أي علاقة بما فيها الأمنية مع إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدًا تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"السيسي" يؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
سبق

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (السبت) لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية عبر إقامة دولة مستقلة وفقًا للشرعية الدولية، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أوردته "فرانس 24".

وأوضح "راضي" أن "السيسي" استقبل "عباس"، الذي وصل إلى القاهرة مساء اليوم لحضور اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية، وبحث معه آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة والإعلان عن خطة السلام الأميركية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها.

وأضاف أن الرئيس المصري رأى في الوقت نفسه أنه "في نهاية المطاف لا بديل من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية".

وفي اجتماعه أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أعلن "عباس"، مدعوماً بإجماع عربي على رفض الخطة الأميركية للسلام، قطع أي علاقة بما فيها الأمنية مع إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدًا تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
07:16 PM

"السيسي" يؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

بحث آخر مستجداتها مع "عباس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (السبت) لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية عبر إقامة دولة مستقلة وفقًا للشرعية الدولية، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أوردته "فرانس 24".

وأوضح "راضي" أن "السيسي" استقبل "عباس"، الذي وصل إلى القاهرة مساء اليوم لحضور اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية، وبحث معه آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة والإعلان عن خطة السلام الأميركية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها.

وأضاف أن الرئيس المصري رأى في الوقت نفسه أنه "في نهاية المطاف لا بديل من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية".

وفي اجتماعه أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أعلن "عباس"، مدعوماً بإجماع عربي على رفض الخطة الأميركية للسلام، قطع أي علاقة بما فيها الأمنية مع إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدًا تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو.

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