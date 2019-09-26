صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.
القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينة
جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.
اعلان
القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-26
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
04:12 PM
القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينة
جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.
اعلان
201,250 سيارة ..
05 يوليو
10,950
38 مليار ..
23 يوليو
13,744
2.5 مليار ..
30 يناير
14,921
91 مليار ..
29 يناير
34,283
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة
علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن
نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!
صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني
بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا
عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع
يحيى فقيهي
منبت الكبرياء
سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر
خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!
عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!
بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط
مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟
هلال الهلالي