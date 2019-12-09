العهدة على "الحصيني".. حالتان ماطرتان تضربان المملكة بدءًا من غد تضم العاصمة

توقعها متفاوتة من مكان إلى آخر ونبّه لـ"الغزيرة" على البحرين وقطر ووسط الشرقية

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن حالتين ممطرتين تشهدهما المملكة، إحداها تبدأ غدًا الثلاثاء والأخرى الأسبوع القادم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالتان ممطرتان -بإذن الله- الأولى متوقعة من غد الثلاثاء والأخرى الأسبوع القادم، الأولى: أمطار متوقعة -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وتبوك، والباحة، وعسير، ومعظم منطقة الرياض؛ بما فيها العاصمة الرياض، ومعظم المنطقة الشرقية، وجازان، وأجزاء من الشمالية)، وبشكل أقل أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، والجوف".

وأضاف "الحصيني": "متوقع أن تشمل الكويت والإمارات وعمان والعراق والشام"؛ منبهًا على أن البحرين وقطر ووسط الشرقية ستشهد أمطارًا غزيرة".