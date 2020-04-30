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المغرب: سيطرنا على كورونا وأعداد الوفيات تتراجع

المؤشر المتعلق بنسبة الفتك انتقل إلى أقل من 4%

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن بلاده تمكنت بفضل عوامل عديدة من "السيطرة والتحكم في تفشي وباء فيروس كورونا" في المملكة.

قال العثماني، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي: "الحمد لله حالات الشفاء تتزايد يومًا بعد يوم، وتجاوزت خلال الأيام الأخيرة عدد حالات الإصابة، كما تناقص عدد الوفيات بشكل كبير جدًّا، على الرغم من أن فقدان روح واحدة يشكل خسارة لا تعوض".

ووفق "روسيا اليوم" أضاف: أن "المؤشر المتعلق بنسبة الفتك في بلادنا انتقل من 7%، وهي نسبة مقلقة، إلى أقل من 4%، ويتجه ليعادل مستوى أقل النسب في العالم، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وتدخلات الجهات المختصة، وخصوصًا منهم العاملين في المجال الصحي".

وجدّد رئيس الحكومة المغربية التأكيد على ضرورة الاستمرار في التقيد بإجراءات الحجر الصحي وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية بهذا الصدد، من أجل تجاوز المرحلة.


وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل ما يقارب الـ5 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغ عدد الوفيات 165 حالة وفاة، وكذلك تماثلت للشفاء 778 حالة في عموم البلاد.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب: سيطرنا على كورونا وأعداد الوفيات تتراجع
سبق

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن بلاده تمكنت بفضل عوامل عديدة من "السيطرة والتحكم في تفشي وباء فيروس كورونا" في المملكة.

قال العثماني، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي: "الحمد لله حالات الشفاء تتزايد يومًا بعد يوم، وتجاوزت خلال الأيام الأخيرة عدد حالات الإصابة، كما تناقص عدد الوفيات بشكل كبير جدًّا، على الرغم من أن فقدان روح واحدة يشكل خسارة لا تعوض".

ووفق "روسيا اليوم" أضاف: أن "المؤشر المتعلق بنسبة الفتك في بلادنا انتقل من 7%، وهي نسبة مقلقة، إلى أقل من 4%، ويتجه ليعادل مستوى أقل النسب في العالم، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وتدخلات الجهات المختصة، وخصوصًا منهم العاملين في المجال الصحي".

وجدّد رئيس الحكومة المغربية التأكيد على ضرورة الاستمرار في التقيد بإجراءات الحجر الصحي وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية بهذا الصدد، من أجل تجاوز المرحلة.


وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل ما يقارب الـ5 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغ عدد الوفيات 165 حالة وفاة، وكذلك تماثلت للشفاء 778 حالة في عموم البلاد.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
07:45 PM

المغرب: سيطرنا على كورونا وأعداد الوفيات تتراجع

المؤشر المتعلق بنسبة الفتك انتقل إلى أقل من 4%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن بلاده تمكنت بفضل عوامل عديدة من "السيطرة والتحكم في تفشي وباء فيروس كورونا" في المملكة.

قال العثماني، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي: "الحمد لله حالات الشفاء تتزايد يومًا بعد يوم، وتجاوزت خلال الأيام الأخيرة عدد حالات الإصابة، كما تناقص عدد الوفيات بشكل كبير جدًّا، على الرغم من أن فقدان روح واحدة يشكل خسارة لا تعوض".

ووفق "روسيا اليوم" أضاف: أن "المؤشر المتعلق بنسبة الفتك في بلادنا انتقل من 7%، وهي نسبة مقلقة، إلى أقل من 4%، ويتجه ليعادل مستوى أقل النسب في العالم، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وتدخلات الجهات المختصة، وخصوصًا منهم العاملين في المجال الصحي".

وجدّد رئيس الحكومة المغربية التأكيد على ضرورة الاستمرار في التقيد بإجراءات الحجر الصحي وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية بهذا الصدد، من أجل تجاوز المرحلة.


وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل ما يقارب الـ5 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغ عدد الوفيات 165 حالة وفاة، وكذلك تماثلت للشفاء 778 حالة في عموم البلاد.

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