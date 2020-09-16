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تعليق دخول المصلين للمسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع للحد من انتشار "كورونا"

الحرم سيبقى مفتوحاً وسيُرفع فيه الآذان وتقام فيه كل الصلوات

أكد عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة حاتم عبدالقادر، اليوم الأربعاء، قرار المجلس تعليق دخول المصلين إلى الحرم القدسي لمدة ثلاثة أسابيع؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "عبدالقادر" أن المجلس قرر تعليق دخول المصلين إلى المسجد ابتداء من عصر الجمعة الموافق 18 سبتمبر ولمدة ثلاثة أسابيع، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف أن المجلس اتخذ هذا القرار خلال اجتماع طارئ؛ لبحث الأوضاع الصحية واستمع لتقارير المرجعيات الطبية الفلسطينية، التي أوصت باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار الفيروس.

وبين عضو المجلس أن الحرم سيبقى مفتوحاً أمام موظفي المجلس، وسيُرفع فيه الآذان وتقام فيه جميع الصلوات.

ودعا المواطنين إلى تفهم بنود هذا القرار الذي يهدف إلى المحافظة على صحتهم وحفظ النفس البشرية.

وهذه المرة الثانية التي يغلق فيها الحرم القدسي منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة في 1967، وقد أغلق مرة أولى في مارس الماضي؛ بسبب فيروس كورونا.

وأعيد فتح المسجد أمام المصلين نهاية مايو الماضي، بعد إغلاق استمر لنحو الشهرين.

مجلس الأوقاف الإسلامية القدس

الرئيسية/ أخبار العالم

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تعليق دخول المصلين للمسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع للحد من انتشار "كورونا"
سبق

أكد عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة حاتم عبدالقادر، اليوم الأربعاء، قرار المجلس تعليق دخول المصلين إلى الحرم القدسي لمدة ثلاثة أسابيع؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "عبدالقادر" أن المجلس قرر تعليق دخول المصلين إلى المسجد ابتداء من عصر الجمعة الموافق 18 سبتمبر ولمدة ثلاثة أسابيع، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف أن المجلس اتخذ هذا القرار خلال اجتماع طارئ؛ لبحث الأوضاع الصحية واستمع لتقارير المرجعيات الطبية الفلسطينية، التي أوصت باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار الفيروس.

وبين عضو المجلس أن الحرم سيبقى مفتوحاً أمام موظفي المجلس، وسيُرفع فيه الآذان وتقام فيه جميع الصلوات.

ودعا المواطنين إلى تفهم بنود هذا القرار الذي يهدف إلى المحافظة على صحتهم وحفظ النفس البشرية.

وهذه المرة الثانية التي يغلق فيها الحرم القدسي منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة في 1967، وقد أغلق مرة أولى في مارس الماضي؛ بسبب فيروس كورونا.

وأعيد فتح المسجد أمام المصلين نهاية مايو الماضي، بعد إغلاق استمر لنحو الشهرين.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
03:03 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
05:47 PM

تعليق دخول المصلين للمسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع للحد من انتشار "كورونا"

الحرم سيبقى مفتوحاً وسيُرفع فيه الآذان وتقام فيه كل الصلوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة حاتم عبدالقادر، اليوم الأربعاء، قرار المجلس تعليق دخول المصلين إلى الحرم القدسي لمدة ثلاثة أسابيع؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "عبدالقادر" أن المجلس قرر تعليق دخول المصلين إلى المسجد ابتداء من عصر الجمعة الموافق 18 سبتمبر ولمدة ثلاثة أسابيع، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف أن المجلس اتخذ هذا القرار خلال اجتماع طارئ؛ لبحث الأوضاع الصحية واستمع لتقارير المرجعيات الطبية الفلسطينية، التي أوصت باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار الفيروس.

وبين عضو المجلس أن الحرم سيبقى مفتوحاً أمام موظفي المجلس، وسيُرفع فيه الآذان وتقام فيه جميع الصلوات.

ودعا المواطنين إلى تفهم بنود هذا القرار الذي يهدف إلى المحافظة على صحتهم وحفظ النفس البشرية.

وهذه المرة الثانية التي يغلق فيها الحرم القدسي منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة في 1967، وقد أغلق مرة أولى في مارس الماضي؛ بسبب فيروس كورونا.

وأعيد فتح المسجد أمام المصلين نهاية مايو الماضي، بعد إغلاق استمر لنحو الشهرين.

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